Rain Alert: ଆଜି ବି ରହିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : October 30, 2025 at 7:40 AM IST
IMD Odisha Rain ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବିଦର୍ଭ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଥିବା ଡିପ୍ରେସନ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 17 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ତାରି 11.30ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବିଦର୍ଭ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହା କାଙ୍କେର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ପ୍ରାୟ 110 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ଜଗଦଲପୁର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, ରାମଗୁଣ୍ଡମ (ତେଲେଙ୍ଗାନା)ରୁ 160 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ନାଗପୁର (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ରୁ 240 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ:
ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ସୁବ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ।
ସେହିପରି ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହେବ । ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
31 October Weather:
ଆସନ୍ତାକାଲି (31 ତାରିଖ)ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଉଭାନ ରହିଥିଲା । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
