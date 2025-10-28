ETV Bharat / state

Cyclone Montha: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 'ମୋନ୍ଥା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା, 42 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, 60 ବୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର । ଗଜପତିରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ , ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରୁ 600 ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର ।

Cyclone Montha Live Updates
Cyclone Montha Live Updates (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 2:48 PM IST

5 Min Read
Cyclone Montha Landfall Today, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିମି ଗତିରେ ଉପକୂଳକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା । କାକିନାଡାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର । ରେଡ ଜୋନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲା । ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତିରେ କେଉଁଠି ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ତ କେଉଁଠି ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଘର । ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଫସିଥିବା 600 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ସେପଟେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ମୋନ୍ଥା:

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ(ଭୀଷଣ) ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । କାକିନାଡାଠୁ 240 କିମି ଓ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 530 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ମୋନ୍ଥା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରର କାକିନାଡାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 90-100 କି.ମି ଯାଏଁ ରହିବ ।

ରେଡ ଜୋନରେ 8 ଜିଲ୍ଲା:

ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ମାଡ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଗତକାଲିଠୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା...

Cyclone Montha
ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର (ETV Bharat Odisha)
  1. ଗଜପତି
  2. ଗଞ୍ଜାମ
  3. ରାୟଗଡା
  4. କନ୍ଧମାଳ
  5. କଳାହାଣ୍ଡି
  6. ନବରଙ୍ଗପୁର
  7. ମାଲକାନଗିରି
  8. କୋରାପୁଟ

ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା:

  • ୨୦୪୮ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
  • ୩୦୫୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ
  • ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧୩୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
  • ୨୬୯୩ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି
  • ୧୮୭୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
  • ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ
  • ୩୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ୧୨୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ, ୫ଟି NDRF ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି
  • ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର, ମହେନ୍ଦଗିରି, ଦେଓମାଳୀ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
  • ଆସନ୍ତା ୩୦ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଅଛି
  • ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଛୁଟି ବଢିବ
  • ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି
  • ପମ୍ପ ସେଟ, ଜେନେରେଟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
  • ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
Cyclone Montha
ଗଜପତି ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ହେଲିକପ୍ଟର:

ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ହେଲିକପ୍ଟର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର କିମ୍ବା ବୋଟ ରହିଥିବ ଏସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର । ସମୁଦ୍ରରେ ଓଡିଶାର କୌଣସି ନାବିକ ନ ଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଛି । ପ୍ରାୟ 40 ନାବିକ, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋପାଳପୁରରେ ପହଁଚି ସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିବା ଏବଂ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରୁ 60 ଟ୍ରଲର ଉଦ୍ଧାର:

ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରାୟ 60 ଟ୍ରଲରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । 60 ଟ୍ରଲରରେ ପ୍ରାୟ 600 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲରରେ 8 ରୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର:

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଯେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର । ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ସମୁଦ୍ର ।

Cyclone Montha
ଗଜପତିରେ ଧସିଲା ମାଟି (ETV Bharat Odisha)

ଗଜପତିରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ:

ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପାର୍ତ୍ତଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ଲିଙ୍ଗା ବାରଭା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ ପଥର ପଡି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ପାହାଡ ଧସିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି ।

ଗର୍ଜୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର
ଗର୍ଜୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର (ETV Bharat Odisha)

ଗର୍ଜୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର:

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ସମୁଦ୍ର । ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ମପେଟା ଗାଁ ଠାରୁ ୧୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ୩ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।

42 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ:

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 42ଟି ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । 2ଟି ଟ୍ରେନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ୧୧୦୨୦ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‍ ଆଜି ବାତିଲ୍‍ କରାଯାଇଛି ।

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ (ETV BHARAT GFX)

ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ:

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...

  • ଭୁବନେଶ୍ବର- 8114382371
  • ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-9668978727
  • ବ୍ରହ୍ମପୁର- 9668978725
  • ପଲାସା- 9668978724

ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ:

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଓ ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀ । ଭିଡିଓ କନଫେରନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି ।

Cyclone Montha
ଗଜପତିରେ ଧସିଲା ପାହାଡ (ETV Bharat Odisha)

ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ:

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । କେବଳ ଭାଗଜାଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ରହିଛି ।

କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?

ଆଜି ସକାଳ 8.30 ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ..

  • ପାତ୍ରପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 120
  • ଗୋଷାଣୀ (ଗଜପତି)– 120
  • ସାନଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ) – 90
  • ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି)– 90
  • ଆର.ଉଦୟଗିରି (ଗଜପତି)– 90,
  • କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ) – 90
  • ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ)– 70
  • ଦିଗପହଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ)– 60,
  • ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ)– 60
  • ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ଗଜପତି) – 60
  • ଚିକିଟି (ଗଞ୍ଜାମ)– 60,
  • ଛତ୍ରପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 60
  • ଭୁବନ (ଢେଙ୍କାନାଳ)– 60
  • ଶେରଗଡ଼ (ଗଞ୍ଜାମ)– 50
  • ନୂଆଗଡ଼ (ଗଜପତି)– 50
  • କାଶୀନଗର (ଗଜପତି)– 50
  • ଆସ୍କା (ଗଞ୍ଜାମ)– 50
  • ଖଣ୍ଡପଡା (ନୟାଗଡ଼)– 40
  • ଗୁମ୍ମା (ଗଜପତି)– 40,
  • କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ (ପୁରୀ)– 40,
  • ଗଞ୍ଜାମ– 40
  • ବ୍ରହ୍ମଗିରି (ପୁରୀ)– 40
  • ପଟାଙ୍ଗୀ (କୋରାପୁଟ)–40
  • ହିଞ୍ଜିଳି (ଗଞ୍ଜାମ)– 40
  • କଣ୍ଟାପଡା (କଟକ)– 40
  • ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି (ମୟୂରଭଞ୍ଜ)– 40
  • ଗୋପାଳପୁର (ଗଞ୍ଜାମ)– 40
  • ବିଞ୍ଝାରପୁର (ଯାଜପୁର)– 40
  • ଧରାକୋଟ (ଗଞ୍ଜାମ)– 40

ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ପୋତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗ । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ହଠାତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

Cyclone Montha
ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ:

ବାତ୍ୟା ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହୋଡ଼ିଂ ଓ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ । ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣି କି ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି । ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଅଯଥା କିଣା କିଣି କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏକାଠି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ:

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଆସୁଛି । ଆଗରୁ ଆମେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିଛେ । ତେଣୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରି ଆସିଛେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ।

8 ରେଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଜି ପାସ୍‌ ଡାକ୍ତର:

8 ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପିଜି ପାସ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ CDMOଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବେ CDMO, ସେଠାକୁ ଯିବେ ।

Cyclone Montha
ଘର ଉପରେ ପଡିଲା ଗଛ (ETV Bharat Odisha)

ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା:

ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା । ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ଗୃହ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ହସପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ହସପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଡି.ଜି ସେଟ୍, ଇନଭଟର ସ୍ଥାପନ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଔଷଧ, ସାପ କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକସନ, ସାଲାଇନ ଓ ଓ.ଆର୍.ଏସ, ହାଲୋଜେନ ବଟିକା, ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ପାଉଡର ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ମହଜୁଦ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜେଲ ତେଲ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଥ୍ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

