Cyclone Montha: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 'ମୋନ୍ଥା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା, 42 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, 60 ବୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର । ଗଜପତିରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ , ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରୁ 600 ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର ।
Published : October 28, 2025 at 2:48 PM IST
Cyclone Montha Landfall Today, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିମି ଗତିରେ ଉପକୂଳକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା । କାକିନାଡାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର । ରେଡ ଜୋନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲା । ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତିରେ କେଉଁଠି ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ତ କେଉଁଠି ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଘର । ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଫସିଥିବା 600 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ସେପଟେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ମୋନ୍ଥା:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ(ଭୀଷଣ) ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । କାକିନାଡାଠୁ 240 କିମି ଓ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 530 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ମୋନ୍ଥା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରର କାକିନାଡାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 90-100 କି.ମି ଯାଏଁ ରହିବ ।
ରେଡ ଜୋନରେ 8 ଜିଲ୍ଲା:
ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ମାଡ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଗତକାଲିଠୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା...
- ଗଜପତି
- ଗଞ୍ଜାମ
- ରାୟଗଡା
- କନ୍ଧମାଳ
- କଳାହାଣ୍ଡି
- ନବରଙ୍ଗପୁର
- ମାଲକାନଗିରି
- କୋରାପୁଟ
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । pic.twitter.com/hwCt8bq6X6— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 28, 2025
ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା:
- ୨୦୪୮ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
- ୩୦୫୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ
- ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧୩୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
- ୨୬୯୩ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି
- ୧୮୭୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
- ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ
- ୩୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ୧୨୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ, ୫ଟି NDRF ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି
- ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର, ମହେନ୍ଦଗିରି, ଦେଓମାଳୀ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
- ଆସନ୍ତା ୩୦ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଅଛି
- ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଛୁଟି ବଢିବ
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି
- ପମ୍ପ ସେଟ, ଜେନେରେଟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
- ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ହେଲିକପ୍ଟର:
ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ହେଲିକପ୍ଟର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର କିମ୍ବା ବୋଟ ରହିଥିବ ଏସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର । ସମୁଦ୍ରରେ ଓଡିଶାର କୌଣସି ନାବିକ ନ ଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଛି । ପ୍ରାୟ 40 ନାବିକ, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋପାଳପୁରରେ ପହଁଚି ସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିବା ଏବଂ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରୁ 60 ଟ୍ରଲର ଉଦ୍ଧାର:
ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରାୟ 60 ଟ୍ରଲରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । 60 ଟ୍ରଲରରେ ପ୍ରାୟ 600 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲରରେ 8 ରୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଯେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର । ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ସମୁଦ୍ର ।
ଗଜପତିରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପାର୍ତ୍ତଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ଲିଙ୍ଗା ବାରଭା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ ପଥର ପଡି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ପାହାଡ ଧସିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି ।
ଗର୍ଜୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ସମୁଦ୍ର । ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ମପେଟା ଗାଁ ଠାରୁ ୧୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ୩ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।
42 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 42ଟି ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । 2ଟି ଟ୍ରେନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ୧୧୦୨୦ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...
- ଭୁବନେଶ୍ବର- 8114382371
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-9668978727
- ବ୍ରହ୍ମପୁର- 9668978725
- ପଲାସା- 9668978724
ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଓ ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀ । ଭିଡିଓ କନଫେରନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । କେବଳ ଭାଗଜାଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ରହିଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?
ଆଜି ସକାଳ 8.30 ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ..
- ପାତ୍ରପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 120
- ଗୋଷାଣୀ (ଗଜପତି)– 120
- ସାନଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ) – 90
- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି)– 90
- ଆର.ଉଦୟଗିରି (ଗଜପତି)– 90,
- କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ) – 90
- ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ)– 70
- ଦିଗପହଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ)– 60,
- ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ)– 60
- ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ଗଜପତି) – 60
- ଚିକିଟି (ଗଞ୍ଜାମ)– 60,
- ଛତ୍ରପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 60
- ଭୁବନ (ଢେଙ୍କାନାଳ)– 60
- ଶେରଗଡ଼ (ଗଞ୍ଜାମ)– 50
- ନୂଆଗଡ଼ (ଗଜପତି)– 50
- କାଶୀନଗର (ଗଜପତି)– 50
- ଆସ୍କା (ଗଞ୍ଜାମ)– 50
- ଖଣ୍ଡପଡା (ନୟାଗଡ଼)– 40
- ଗୁମ୍ମା (ଗଜପତି)– 40,
- କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ (ପୁରୀ)– 40,
- ଗଞ୍ଜାମ– 40
- ବ୍ରହ୍ମଗିରି (ପୁରୀ)– 40
- ପଟାଙ୍ଗୀ (କୋରାପୁଟ)–40
- ହିଞ୍ଜିଳି (ଗଞ୍ଜାମ)– 40
- କଣ୍ଟାପଡା (କଟକ)– 40
- ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି (ମୟୂରଭଞ୍ଜ)– 40
- ଗୋପାଳପୁର (ଗଞ୍ଜାମ)– 40
- ବିଞ୍ଝାରପୁର (ଯାଜପୁର)– 40
- ଧରାକୋଟ (ଗଞ୍ଜାମ)– 40
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ପୋତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗ । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ହଠାତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ:
ବାତ୍ୟା ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହୋଡ଼ିଂ ଓ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ । ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣି କି ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି । ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଅଯଥା କିଣା କିଣି କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏକାଠି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ:
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଆସୁଛି । ଆଗରୁ ଆମେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିଛେ । ତେଣୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରି ଆସିଛେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ବାତ୍ୟାର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବା।#Odisha #CycloneMontha pic.twitter.com/7YEiFfxGMO— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) October 28, 2025
8 ରେଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଜି ପାସ୍ ଡାକ୍ତର:
8 ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପିଜି ପାସ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ CDMOଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବେ CDMO, ସେଠାକୁ ଯିବେ ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା:
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା । ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ଗୃହ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ହସପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ହସପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଡି.ଜି ସେଟ୍, ଇନଭଟର ସ୍ଥାପନ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଔଷଧ, ସାପ କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକସନ, ସାଲାଇନ ଓ ଓ.ଆର୍.ଏସ, ହାଲୋଜେନ ବଟିକା, ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ପାଉଡର ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ମହଜୁଦ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜେଲ ତେଲ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଥ୍ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।