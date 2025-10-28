ତାଉ ଦେଖାଇଲାଣି 'ମୋନ୍ଥା'; ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା ପାହାଡ, ରାସ୍ତାରେ ପଥର ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଧସିଲା ପାହାଡ । ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଖସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ।
Published : October 28, 2025 at 11:35 AM IST|
Updated : October 28, 2025 at 11:47 AM IST
ଗଜପତି: ଭୀଷଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ 'ମୋନ୍ଥା' ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଆଜି ସକାଳୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପାର୍ତ୍ତଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଲିଙ୍ଗା-ବାରଭା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼-
ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼ । କାଶୀନଗର ପାର୍ତ୍ତଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଙ୍ଗା-ବାରଭା ରାସ୍ତାରେ ଧସିଲା ପାହାଡ । ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପାହାଡ଼ ଧସି ପଥର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପ୍ରଶାସନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ସଫା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟମରୁ ହଳୁକା ବର୍ଷା ଚାଲିଥିବାରୁ ସଫେଇ କାମ ବିଲମ୍ବ ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମନ୍ଥିବ 'ମୋନ୍ଥା'; ଉପକୂଳ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚୁଛି, ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ ଫୋକସରେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ-
ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ‘ମନ୍ଥା’ ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତୀବ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି , ମୋହନା, ନୁଆଁଗଡ଼, ରା.ଉଦୟଗିରିରେ ରାତିସାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ । ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ।
ନିକଟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଏଯାଏଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ ବାପା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି