ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା': ଚାଷୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା, ସଜାଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
Published : October 27, 2025 at 8:17 PM IST
କୋରାପୁଟ/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା',ଚାଷୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ । ଭାରି ବର୍ଷା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ କୋରାପୁଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ।
'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:
ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ଭାବ୍ଯ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ଲକ୍ ଓ ତହସିଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 127ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜେନେରେଟର ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କିଭଳି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ:
ସେହିପରି ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୋ ଘରେ କେହି ଚାକିରିଆ ନାହାନ୍ତି । ୧୯୫୩ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ଏହି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ବହୁତ ଧାରକରଜ କରି ମୁଁ ୧୮ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ସହ ୨ ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତଳି ପକାଇଛି, ମାଣେ ଜମିରେ ବିରି ମଧ୍ୟ ବୁଣିଛି । ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ । ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଓ କୋବି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।"
କୋରୋ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ୫ରୁ ୭ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗାଁରୁ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଖବର ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ସାର ହୋଇଛି । ଆଜିକୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ନାଁ ଶୁଣି ଖିଆପିଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବି ? କ'ଣ କରିବି ? "
କୋରାପୁଟରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟ ଓ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଭଳି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା–ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେବା ସହ, କୋହଲା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ:
କୋରାପୁଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ K9 ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଲିଓର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ବୋଲି ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି । ଟାୱାର ଲାଇଟ୍, କଟର, ପ୍ଳାଜମା କଟର, ଲାଇଫ ଜାକେଟ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଜାକ, ରବର ବୋଟ, ଲାଇଫ ବୟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଚର ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ /କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା