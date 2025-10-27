ETV Bharat / state

ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା': ଚାଷୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା, ସଜାଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

CYCLONE MONTHA ODISHA
CYCLONE MONTHA ODISHA (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା',ଚାଷୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ । ଭାରି ବର୍ଷା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ କୋରାପୁଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ।

CYCLONE MONTHA ODISHA (ETV Bharat Odisha)

'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:

ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ଭାବ୍ଯ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ଲକ୍ ଓ ତହସିଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 127ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜେନେରେଟର ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କିଭଳି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି ।"

KENDRAPARA FARMERS CYCLONE NEWS
KENDRAPARA FARMERS CYCLONE NEWS (ETV Bharat Odisha)

ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ:

ସେହିପରି ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୋ ଘରେ କେହି ଚାକିରିଆ ନାହାନ୍ତି । ୧୯୫୩ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ଏହି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ବହୁତ ଧାରକରଜ କରି ମୁଁ ୧୮ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ସହ ୨ ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତଳି ପକାଇଛି, ମାଣେ ଜମିରେ ବିରି ମଧ୍ୟ ବୁଣିଛି । ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ । ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଓ କୋବି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।"

କୋରୋ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ୫ରୁ ୭ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗାଁରୁ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଖବର ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ସାର ହୋଇଛି । ଆଜିକୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ନାଁ ଶୁଣି ଖିଆପିଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବି ? କ'ଣ କରିବି ? "

KENDRAPARA FARMERS CYCLONE NEWS
KENDRAPARA FARMERS CYCLONE NEWS (ETV Bharat Odisha)

କୋରାପୁଟରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ:

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟ ଓ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଭଳି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା–ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେବା ସହ, କୋହଲା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।

KORAPUT CYCLONE RAIN
KORAPUT CYCLONE RAIN (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ:

କୋରାପୁଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ K9 ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଲିଓର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ବୋଲି ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି । ଟାୱାର ଲାଇଟ୍, କଟର, ପ୍ଳାଜମା କଟର, ଲାଇଫ ଜାକେଟ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଜାକ, ରବର ବୋଟ, ଲାଇଫ ବୟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଚର ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।

KORAPUT CYCLONE ALERT
KORAPUT CYCLONE ALERT (ETV Bharat Odisha)

KORAPUT CYCLONE ALERT
KORAPUT CYCLONE ALERT (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ /କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

