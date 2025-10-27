ETV Bharat / state

Cyclone Montha: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ମନା, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ ।

GANJAM DISTRICT CYCLONE ALERT
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା । ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେନେଇ ଆଜି ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଭି.କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ । ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୁକିଙ୍ଗ୍ ନକରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଗୋପାଳପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।ଏହାସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

Gopalpur tourist ban
ଏପରି କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ବାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି । ଏଠାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୁକିଂ ନ ରଖିବା ପାଇଁ । ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ।"

Cyclone Montha ground zero
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

୧. ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ (ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ କମାପଲ୍ଲୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ l

୨. ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗଜପତି ନଗର ଜଳବନ୍ଦୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ

୩.ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ୨୨ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ l ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୯୦୫ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି l

୪. ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବେ l ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଏଡ଼ କିଟ, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼, ମଶା ଧୂପ, ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l

୫. ନଗର ନିଗମରେ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କାମ କରୁଛି l ଏହାର ନମ୍ବର ହେଲା ୭୬୦୮୮୮୦୪୮୦

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

