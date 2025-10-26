ETV Bharat / state

ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ‘ମୋନ୍ଥା’, ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ !

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 9:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ମାଡି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ମୋନ୍ଥା’। ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ଯଦିଓ ଏହା ଅନ୍ଧ୍ରର କାକିନାଡା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି । ତଥାପି, ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଧାନ, କପା, ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅନେକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀକୂଳ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ‘ମୋନ୍ଥା’ । ଏହା ଯଦିଓ 28 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି କିମ୍ବା 29 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆନ୍ଧ୍ରର କାକିନାଡା ଠାରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବ, ତଥାପି ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ସୀମାନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡିବ । ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।

ଭୟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ:

ଏନେଇ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା । ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଏଯାଏଁ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୂସ୍ଖଳ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।"

ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁଳ:

27 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ । ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଟିଭି ଏବଂ ଖବର କାଗଜରୁ ପଢି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବହୁ କଷ୍ଟରେ କରଜ କରି ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ ।ଏବେ ବାତ୍ୟାରେ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହା ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ଏହି ବର୍ଷା ଛଡାଇ ନେବ । ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଧାନ କାଟି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଆମେ କରିଥିବା ଋଣ କିପରି ସୁଝିବୁ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ସେପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଳସେଚନ, କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଆଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ବାରା ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"

30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ୍:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ୭ଟି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ୭ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜେନେରେଟର ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।"

ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ ପ୍ରଶାସନ:

"ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ରଖାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।"ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

