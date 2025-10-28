ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା- 'ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗଜପତି, ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର'

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା- 'ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗଜପତି, ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର'
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୧୩୦ଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ରହିଛି। ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮ଟି କଲ୍ ମିଳିଛି।
Published : October 28, 2025 at 8:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ା ଓ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସାଧାରଣ ଭାବେ ୨୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଖବରର ଅନୁରୋଧ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖସିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ୨୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗୁମା ଭଳି ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଅଂଚଳରେ ଏବେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ୨-୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି। କାଶୀନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଶିଛି। ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କମିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଶା କରିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୧୩୦ଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ରହିଛି। ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮ଟି କଲ୍ ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ରାତି ତମାମ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ୧୧୨କୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଗଛ ପଡ଼ିବା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ପଶିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ୧୧୨ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।"
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କଠିନ କାମ ହେଉଛି ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେନେଇ ସହଯୋଗ କରିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷତି କାହାର ହୋଇନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ ୧୦୦ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର