Cyclone Montha: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବ । ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମାଲକାନିଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ କାଉଁଳିଆ ରହିଛି ।
Published : October 27, 2025 at 11:45 AM IST
CYCLONE MONTHA LATEST UPDATE ଗଜପତି/କୋରାପୁଟ/ରାୟଗଡ଼ା/ଗଞ୍ଜାମ: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମାଲକାନିଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଥିବାବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି ।
ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ଗଜପତିରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗଜପତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବର୍ଷା ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି ।"
କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷା:
କୋରାପୁଟ ସହର ଏବଂ ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି, କୋଟିଆ ଓ ଦେଓମାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସବୁଠି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅନୁଭୂତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଛି ।
ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ , ମାଲାକିନଗିରି ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ । ଏହାସହ ଏନଡିଆରଏଫ୍ର 3ଟି ଟିମ୍ କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ।
ମୋନ୍ଥା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି 28 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରେ ପୁଣି ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ବେଳକୁ ଏହା କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହି ସମୟରେ ପବନ ଘଣ୍ଚାପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-IMD ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି/କୋରାପୁଟ/ରାୟଗଡ଼ା