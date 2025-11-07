ETV Bharat / state

ବର୍ଷକର ଅମଳ ଉଜାଡି଼ଦେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', ଧାନକେଣ୍ଡା ଧରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଚାଷୀ

ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyclone Montha Damages Crops ଭବାନୀପାଟଣା: ଧାନ ବିଲରେ ବାତ୍ୟା 'ମନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବ । ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମିଛି । ପାଣିରେ ଧାନଗଛ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି । ଗଛ ସବୁ କେଣ୍ଡା ଧରି ସାରିଥିଲା । ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଧାନକେଣ୍ଡା ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି । ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ଷକର ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଉଯାଉଥିବା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଚାଷୀର ଛାତି ଫାଟିପଡ଼ୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ ଅଞ୍ଚଳରରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ହେବାକୁଥିବା ଧାନ ଫସଲରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଜାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।

Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi (ETV Bharat)

ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ:

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ବାତ୍ୟା । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଗଛ ଚାଷ ଜମିରେ ଶୋଇପଡିଛି । ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ଧର୍ମଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାଗାଁ, ଗତାଗୁଡା, ସାଗୁନଭାଡ଼ି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ହାତରେ ଧାନ ଗଛ ଧରି ଧର୍ମଗଡ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi
Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi (ETV Bharat)

କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି:

ଏନେଇ ଲୁହା ଗାଁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଅନୁପ୍ରସାଦ ଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳର ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ କାଟି ହେଉନି କିମ୍ବା ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ । କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦେଲେ ମଥାପିଟି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ।"

Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi
Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ମୋନ୍ଥା' ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ

ବାତ୍ୟା ଆଣିଦେଲା ବିପତ୍ତି: ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳମଗ୍ନ 2000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ

କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ:

Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi
Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର କନା ଗାଁ, କାଙ୍କିରୀ, ଲୁହାଗାଁ, ଗତାଗୁଡା, ସାଗୁନଭାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପଡି ଯାଇଛି । ଯାହାର ଖବର ଆମ୍ ପାଖରେ ଅଛି । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନଗଛ ବିଲରେ ପଡି ଯାଇଛି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ବୀମା କରିଛନ୍ତି ବୀମା କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ୍ ଦେବୁ ।"

Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi
Cyclone Montha Damage Paddy Crop Farmers Demand Compensation In Kalahandi (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

CYCLONE MONTHA EFFECT IN KALAHANDI
PADDY CROP DAMAGE IN DHARMAGARH
CYCLONE MONTHA DAMAGES CROP
FARMERS DEMAND COMPENSATION
PADDY CROP DAMAGED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.