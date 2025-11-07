ବର୍ଷକର ଅମଳ ଉଜାଡି଼ଦେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', ଧାନକେଣ୍ଡା ଧରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଚାଷୀ
ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
Published : November 7, 2025 at 8:56 PM IST
Cyclone Montha Damages Crops ଭବାନୀପାଟଣା: ଧାନ ବିଲରେ ବାତ୍ୟା 'ମନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବ । ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମିଛି । ପାଣିରେ ଧାନଗଛ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି । ଗଛ ସବୁ କେଣ୍ଡା ଧରି ସାରିଥିଲା । ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଧାନକେଣ୍ଡା ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି । ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ଷକର ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଉଯାଉଥିବା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଚାଷୀର ଛାତି ଫାଟିପଡ଼ୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ ଅଞ୍ଚଳରରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ହେବାକୁଥିବା ଧାନ ଫସଲରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଜାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ:
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ବାତ୍ୟା । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଗଛ ଚାଷ ଜମିରେ ଶୋଇପଡିଛି । ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ଧର୍ମଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାଗାଁ, ଗତାଗୁଡା, ସାଗୁନଭାଡ଼ି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ହାତରେ ଧାନ ଗଛ ଧରି ଧର୍ମଗଡ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି:
ଏନେଇ ଲୁହା ଗାଁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଅନୁପ୍ରସାଦ ଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳର ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ କାଟି ହେଉନି କିମ୍ବା ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ । କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦେଲେ ମଥାପିଟି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ।"
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ:
ସେପଟେ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର କନା ଗାଁ, କାଙ୍କିରୀ, ଲୁହାଗାଁ, ଗତାଗୁଡା, ସାଗୁନଭାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପଡି ଯାଇଛି । ଯାହାର ଖବର ଆମ୍ ପାଖରେ ଅଛି । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନଗଛ ବିଲରେ ପଡି ଯାଇଛି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ବୀମା କରିଛନ୍ତି ବୀମା କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ୍ ଦେବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି