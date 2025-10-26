ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ସଜବାଜ, ଆଲର୍ଟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଆର୍ଲଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ।
Published : October 26, 2025 at 3:01 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋଲ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।ଏହାରି ଭିତରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ହୋଇପାରେ ଭୂସ୍କଳନ !
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି, ଗୁମାଘାଟି ଓ ପୁଟାସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭୂସ୍କଳନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡି ଯେପରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନହୁଏ, ସେନେଇ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।" ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କଂଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲୋକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା