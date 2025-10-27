ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ମୁକାବିଲା; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ- CFO ରମେଶ ମାଝୀ
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ରେଡ ଜୋନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ । କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ମିଶନ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ।
Published : October 27, 2025 at 4:03 PM IST
ସାକ୍ଷାତକାର- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାରେ ଦସ୍ତକ ଦେଉଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ 'ମୋନ୍ଥା' ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର । ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରଡିସି ସର୍କଲରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରଡିସି ସର୍କଲରେ ୧୨୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ଆରଡିସି ସର୍କଲରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ୧୪୪ ଟିମ । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ?
ଉତ୍ତର - ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରଡିସି ସର୍କଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଟିମ ?
ଉତ୍ତର - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରଡିସି ସର୍କଲକୁ କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ସର୍କଲରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ ପଠାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରଡିସି ସର୍କଲରେ ୧୨୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମକୁ ପ୍ରି-ପୋଜିସନିଂ କରି ରଖାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ?
ଉତ୍ତର- କଟକ ଆରଡିସି ସର୍କଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ୧୪୪ଟି ଟିମ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରହିବେ । ବିଶେଷ କରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ଟିମକୁ ପାରମ୍ପରିକ ସହ ଆଉ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଲବ୍ଧ ?
ଉତ୍ତର - ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଜ୍ଜ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ନିୟୋଜିତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପହଁଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ଗଛ ଉପୁଡିଲେ ପାୱାର ଚେନ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଲାଇଟ ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଓବିଏମ୍, ପାୱାର ବୋଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଗାଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବକି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
ଉତ୍ତର - ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁସ୍ଖଳନ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ପାହାଡ଼ ଉପର ଓ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ କରି ହେବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୁସ୍କଳନ ସ୍ଥାନରେ ଜେସିବି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟର କରାଯାଇପାରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଣ ରହିବ ପରାମର୍ଶ ?
ଉତ୍ତର - ବାତ୍ୟାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ । ଜରୁରୀ କାମ ଛଡା ଗମନାଗମନ କରିବେ ନାହିଁ । ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ମିଶନ ସଫଳ ହେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାଡିଆସୁଛି 'ମୋନ୍ଥା'; 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, 2 ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଓ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୩ ମିମି ବର୍ଷା ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟରେ ୫.୨ ମିମି, ମାଲକାନଗିରିରେ ୨.୬ ମିମି, ଗଜପତିରେ ୨.୩ ମିମି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨.୩ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ୩୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆହୁରି ୨୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର