ETV Bharat / state

ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଭାବିତ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଢିପାରେ ଅବଧି

ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବଧି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢିପାରେ ।

Cyclone Montha affects Baliyatra Preparation in Cuttack
Cyclone Montha affects Baliyatra Preparation in Cuttack (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଉ ସପ୍ତାହକ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା । ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଟକ ସଜେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ସାଜିଛି ବାଧକ । ଦିନତମାମ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର । କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ଅଧାରୁ ଅଟକିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଏଯାବତ୍ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ । ଲିଭି ଗଲାଣି ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାର୍କିଂ । ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେହାଲ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ:

ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା । ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସାଜିଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡିମୋଟର ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଚାଲି କରି ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ହାତରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ସରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ।


ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ:

କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 70 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି । ଷ୍ଟେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 30 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ସରିଛି । କଟକ ଇନ କଟକ ଥିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 20 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ । ଯଦି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବଧିକୁ ଏକ ଦିନ ବଢ଼ାଯିବ । ସେହିପରି ଏଥର ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"

ବିଦ୍ୟୁତ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ:

କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଯେପରି ଏଥର କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଜନିତ ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବନ୍ଧା ନଯିବ ଏନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଶୌଚାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ 375 ଟି ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 500ଟି କରାଯିବ । ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ସମାବେଶ ହେଉଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ସନ ନେଇ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।" ଏପରିକି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜିଓ ଫାଇଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ:

ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ଢାଞ୍ଚା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି । ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ନେଇ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ବାଲିଯାତ୍ରା 2025
CYCLONE MONTHA BALIYATRA CUTTACK
CYCLONE MONTHA AFFECTS BALIYATRA
HISTORIC CUTTACK BALIYATRA 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.