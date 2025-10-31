Rain Alert: ନଭେମ୍ବର 5 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ, ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
Published : October 31, 2025 at 7:53 AM IST
IMD Odisha Rain Predictions ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ-ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତର-ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
(A) Well Marked Low Pressure area over central Chhattisgarh & neighbourhood— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 30, 2025
The Well Marked Low Pressure Area [Remnant of Severe Cyclonic Storm “Montha”] over central Chhattisgarh & neighbourhood persisted over the same region at 2330 hrs IST of yesterday, the 30th October 2025.… pic.twitter.com/sX6UZOhr3k
ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ଶନିବାର) ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ନଭେମ୍ବର 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ବି ବର୍ଷା:
2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ନଭେମ୍ବର 4 ଓ 5 ତାରିଖ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ:
4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଦଣିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର