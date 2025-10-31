ETV Bharat / state

Rain Alert: ନଭେମ୍ବର 5 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ, ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

IMD Odisha Weather Prediction
IMD Odisha Weather Prediction (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 7:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IMD Odisha Rain Predictions ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ-ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତର-ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

IMD Odisha Weather Prediction
IMD Odisha Weather Prediction (IMD)

ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ଶନିବାର) ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

IMD Odisha Weather Prediction
IMD Odisha Weather Prediction (IMD)

ନଭେମ୍ବର 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ବି ବର୍ଷା:

2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Rain Alert: ଆହୁରି ୩ ଦିନ ବର୍ଷିବ, ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ଶୀତ

'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବ; ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ

ନଭେମ୍ବର 4 ଓ 5 ତାରିଖ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ:

4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଦଣିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAIN IN ODISHA
CYCLONE MONTHA LATEST UPDATE
ODISHA WEATHER NEWS
ବର୍ଷା
IMD ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.