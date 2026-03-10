ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଭିଜିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା !
ଉତ୍ତର ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାକୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।
Published : March 10, 2026 at 6:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦିନର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜି ଓ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ।
ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ଓ ୧୧ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉତ୍ତର ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାକୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଦିନ ଯାଏ ମେଘୁଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ବିଭାଗ ।
ସେପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚନ୍ଦନପୁରରେ ୧୫.୪ ମିଲି ଲିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତନ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ୨ ଦିନ ଯାଏ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରେ ଅର୍ଥାତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁଇ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
"ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିଦର୍ଭ ହୋଇକରି ଯାଉଛି । ଯାହା ସମୁଦ୍ର ତଳଠାରୁ .9 ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ 10 ଏବଂ 11 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର