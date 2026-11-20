ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାତ୍ୟା; ଏକାଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡରାଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର । କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ନାଁରେ ତ କେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ନାଁରେ..ପୁଣି କେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ନାଁରେ । ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର । ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏ ଅଶାନ୍ତ କ୍ରୋଧ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ସୀମା ଲଂଘିଛି । କେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବ, କେତେବେଳେ ମୁରାସୁ, ପୁଣି ଆକଭାନ । ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ନୂଆ ନୂଆ ଭୟ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏମିତି ବାର ବାର କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ବାତ୍ୟା ? ଏହା ଖରା-ଛାଇର ଖେଳ ନା ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ଏହା କେବଳ ଋତୁକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଏହା ପଛକେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆହୁରି ବଡ କାରଣ ? ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ରହିବ । ତେବେ ଆଉ ଆସିବ କି ବାତ୍ୟା ? କେମିତି ଆମେ ରହିବା ସତର୍କ ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା.....
ପୃଥିବୀ ଗରମ ହେଉଛି । ସମୁଦ୍ର ଗରମ ହେଉଛି । ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବି । ତେବେ କଣ ସେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଛରେ ଥିବା ଡରାଇବାର ସତ ? ଉଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ର, ଏଲ୍ ନିନୋ ନା ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ତରଙ୍ଗ? ବାତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ପାଣିପାଗ ସଂପର୍କିତ କାରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାତ୍ୟା; ଏକାଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି (ETV Bharat)
କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅବପାତ । ଆଉ କେବେ ବାତ୍ୟା । ବିଶେଷକରି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବାତ୍ୟାର ସକ୍ରିୟତା ପୁଣି ଥରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା, ଏଲ୍ ନିନୋ, ମ୍ୟାଡେନ୍-ଜୁଲିଆନ୍ ଓସିଲେସନ୍ (MJO) ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ତରଙ୍ଗର ସକ୍ରିୟତା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ।ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ଲଘୁଚାପ । ଯାହା କ୍ରମଶଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୁବ କମ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକାଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଏନେଇ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ କହନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ସକ୍ରିୟତା ପଛରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥାଇପାରେ ।
ଉଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଓ ଜଳପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ଗଛ ଉପୁଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି (ETV Bharat)
ବିଶେଷଜ୍ଞ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୯ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହୁଛି । ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉଷ୍ଣ ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକ ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଳୁଛି । ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଶୂନଶାନ ସମୁଦ୍ରକୂଳ (ETV Bharat,File Photo)
ପୂର୍ବା ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ
ଆଇଆଇଟି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବଳ ପୂର୍ବା ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହି ପୂର୍ବା ବାୟୁ ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ
ସାଧାରଣତ ଭାବରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁକୂଳତା କମିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ପ୍ରବଣତା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସାଧାରଣ ଧାରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ମ୍ୟାଡେନ୍- ଜୁଲିଆନ୍ ଓସିଲେସନ୍ (MJO)ର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି, ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତେବେ ଏହି ଏଲ୍ ନିନୋ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନି ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଅଶାନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର (ETV Bharat,File Photo)
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବା ଫଳରେ ମେଘର ବର୍ଷା ବହନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଘଟଣାର ତୀବ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତେବେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ଦୀପ ପଟନାୟକ ।ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ । ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ତୁଳନାରେ କମ । ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ବାଧା ପାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ମେଘ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାତ୍ୟା; ଏକାଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି (ETV Bharat,File Photo)
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିପାରେ । ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛିଲ। ତେବେ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ପାଣିପାଗୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ।ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପଛର କାରଣ ସକ୍ରିୟ ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତବର୍ଷ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନଘନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଅନେକ ପାଣିପାଗ ସଂପର୍କିତ କାରଣ ରହିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ତରଙ୍ଗ (Equatorial Waves) ଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷକରି Equatorial Rossby Waves, Kelvin Waves ଏବଂ Madden-Julian Oscillation ଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ, ଏହା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ।
ବାତ୍ୟପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲସର ପଇଁତରା (ETV Bharat,File Photo)
ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ବାୟୁଚାପ ଓ ପବନର ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି, ବାୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ଅବପାତ ଭଳି ପାଣିପାଗୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ତାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଭର୍ଟିକାଲ ୱିଣ୍ଡ ସିଅର୍ (Vertical Wind Shear) କମ୍ ରହିବା ଭଳି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳେ । ତେବେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳାଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନଘନ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବେ ଏହି ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ (ETV Bharat,File Photo)
ଏପଟେ ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ, ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା, ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ
ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପାଣିପାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ସହ ବାଷ୍ପୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପାଣିପାଗୀୟ ସ୍ଥିତିର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀକରଣ, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା: ଲଘୁଚାପକୁ ମିଳୁଛି ଶକ୍ତି
ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀକରଣର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଏହା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲେ ବାତ୍ୟା ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ
ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଓ ନିମ୍ନ ଉପକୂଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ଓ ଜୁଆର ଜନିତ ବିପଦ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରବାହ ଓ ଚାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ।ବାତ୍ୟା ସହ ଆସୁଛି ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ବଢ଼ୁଛି ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା
ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନେଇ ଆସୁଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କରାଇପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ।
୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବାତ୍ୟା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି- ଅର୍ଣ୍ଣବ (Arnab) ଯାହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିଲା । ମୁରାସୁ (Murasu) ଯାହା ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଭାବରେ ଅକ୍ଭାନ୍ (Akvan) ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।