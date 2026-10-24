ବନ୍ୟା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, 'ଧାର କରି ଚାଷ କରିଛୁ, ସୁଝିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ'

ବନ୍ୟା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, 'ଧାର କରି ଚାଷ କରିଛୁ, ସୁଝିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ'
ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସାଜିଛି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 24, 2026 at 9:04 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଧାନ ଚାଷ ୮୦ ଭାଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଲିଗଲା । ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ୨୫% ରୁ ୫୦% ଧାନ ହେବ । ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଜମି ୧୦-୧୫ ଦିନ ବୁଡ଼ି ରହି ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବି ଧାନରୁ ଥୋଡୁଅ ବାହାରିନି । ଏତିକିବେଳେ ଯଦି ପବନ ଓ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦% ବିଲ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଧାନ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଶଙ୍କାରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଅଭାବ ଓ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଃଖ ବଖାଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଜମି ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା।ଆମେ କିଣିକି ଆଣି ଦି'ଥର ତଳି ରୋଇଲୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ହେଲା । ତେଣୁ ଧାନ ଥୋଡୁଅ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ପବନ-ବର୍ଷା ହେଲେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଆଶଙ୍କାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଲରେ ଧାନ ଗଛରେ ଥୋର (ମୁହଁ) ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେଲେ ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡିଯିବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସାଜିଛି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ।
ରୁଣରେ ବୁଡ଼ିଛୁ, କିଏ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, କହି ହେଉନି-
ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୂଜା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସବୁ ଗଲା । ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଛୁ, ସୁଝିବା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୁଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଆମ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳରେ କେଉଁଠି କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, କିଛି କହି ହେବନି ।"
କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନି-
ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ ରତ୍ନାକର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରୁ କେହି ଆସି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଘରେ ଥିବା ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା, ଗାଡ଼ିବାଲା ଓ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପଇସା ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ; ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ? ପନିପରିବା ଚାଷ ଯାହା ହୋଇଛି, ତାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଷଣ୍ଢମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।"
ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୧,୨୭,୫୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୨୪,୦୦୦ ହେକ୍ଟରରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ୧୫,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସହାୟତା-
ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ ୩୦,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ୩୩% ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ୧୧,୧୨୪ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଚାଷୀଙ୍କୁ (୬ଟି ବ୍ଲକ) ସହାୟତା ମିଳିସାରିଛି । ଅଣ-ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ ସରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା; ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 60 ଓଡ୍ରାଫ୍, 17 NDRF, 225 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 5ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା