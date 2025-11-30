ତାମିଲନାଡୁରେ ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା'ର ପ୍ରକୋପ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ।
Published : November 30, 2025 at 8:02 AM IST
Odisha weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କମିଛି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ । ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା । ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଛି । ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ବିତା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଗତ ୨-୩ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଥିଲା । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ଖସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ୭.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ। ଏପରିକି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ୭.୭ ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଶନିବାର ରାତି ଓ ରବିବାର ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/oh12JaPOLA— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 29, 2025
ତାମିଲନାଡୁରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା', ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ପାଶ୍ୱର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଆଜି (ରବିବାର) ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଫଳସ୍ବରୁପ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇ, କାଞ୍ଚିପୁରମ, ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Weather warning for 29th November 2025#IISF2025 #CyclonicStormDitwah #WeatherUpdate #HeavyRainfall #TamilNadu #AndhraPradesh #WeatherForecast #ColdWave #DenseFog #Thunderstorm #LightningWarning #MinimumTemperature #IndiaWeather #RainfallWarning #SevereWeather #Ditwah@moesgoi… pic.twitter.com/3m8sMkUIFH— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 29, 2025
ଫଳସ୍ୱରୂପ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଏବଂ କାଞ୍ଚିପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଦନୁସାରେ ପୁଣ୍ଡି ହ୍ରଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳର ପରିମାଣ 1,000 ଘନଫୁଟରୁ 2,500 ଘନଫୁଟକୁ, ପୁଝାଲ ହ୍ରଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ 400 ଘନଫୁଟରୁ 1,000 ଘନଫୁଟକୁ ଏବଂ ଚେମ୍ବାରମ୍ବକ୍କମ ହ୍ରଦରୁ 500 ଘନଫୁଟରୁ 1,200 ଘନଫୁଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଚେମ୍ବାରାମବାକ୍କମ୍ ହ୍ରଦର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ୨୪ ଫୁଟ କ୍ଷମତାରୁ ୨୧.୭୨ ଫୁଟ ଏବଂ ୩୬୪୫ ନିୟୁତ ଘନଫୁଟ କ୍ଷମତାରୁ ୩୦୪୮ ନିୟୁତ ଘନଫୁଟ ରହିଛି। ୧୦୦ ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୧୨୦୦ ଘନଫୁଟ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ହ୍ରଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି।
ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଚେମ୍ବାରମ୍ବକ୍କମ୍ ନାଳ ଦେଇ ଗତି କରି ଆଦ୍ୟାର ନାଳରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ, କୁଣ୍ଡ୍ରାଥୁର, କାଭାନୁର, ସିରୁକାଲାଥୁର, ଭାଥିଲି ମେଡୁ ଏବଂ ଥିରୁନେରମଲାଇ ସମେତ ଆଦ୍ୟାର ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଉପକୂଳ ଜଳରେ ଗାଧୋଇବା, ପୋଷାକ ଧୋଇବା, ସେଲ୍ଫି ନେବା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ରିଲ୍ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ ରହିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Cyclonic Storm DITWAH Alert ⚠️— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 29, 2025
The Cyclonic storm over the southwest Bay of Bengal is moving North - Northwest and is expected near the North Tamil Nadu–Puducherry–South Andhra Pradesh coast by early Nov 30. Residents are advised to follow safety instructions and stay indoors… pic.twitter.com/FZiYMZTozz
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ କରାଇକାଲରେ ୧୯.୧ ସେମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ଚେନ୍ନାଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ, କାରାଇକାଲରେ 19.1 ସେମି, ମାୟିଲାଦୁଥୁରାଇରେ 14.5 ସେମି ଏବଂ ନାଗାପଟ୍ଟିନମରେ 11.3 ସେମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ତିରୁଭରୁରରେ 10.8 ସେମି, କୁଡ୍ଡାଲୋରରେ 9.6 ସେମି ଏବଂ ତାଞ୍ଜାଭୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦୁଥୁରାଇରେ 6.3 ସେମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 20,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଡିସେମ୍ବର 1) ଠାରୁ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ତୀବ୍ର ହୋଇ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅତି କମରେ 54ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। X ରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ସେୟାର କରି, ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧି ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
#UPDATE | Kindly take note of the list of Domestic and International flight cancellations at Chennai International Airport on 29.11.2025 due to adverse weather conditions.— Chennai (MAA) Airport (@aaichnairport) November 29, 2025
Passengers are requested to check with their respective airlines for further updates. #DitwahCyclone pic.twitter.com/MjGK7hYn9l
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥିତି
ଶନିବାର ଦିନ ଆଇଏମଡି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଡିସେମ୍ବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗତ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଥିଲା।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (APSDMA)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଖର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିରୁପତି ଏବଂ ଚିତ୍ତୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନେ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପ୍ରକାଶମ, ନେଲୋର, କଡପା ଏବଂ ଅନ୍ନମୟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମଡି ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ (South Coastal Andhra Pradesh- SCAP) ଏବଂ ରାୟଲସୀମାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
"SCAP, ରାୟଲସୀମା, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ (North Coastal Andhra Pradesh- NCAP) ଏବଂ ୟାନମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି," ଆଇଏମଡି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି।
ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ, SCAPର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସହିତ NCAP, ୟାନମ ଏବଂ ରାୟଲସୀମାର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ SCAPର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ NCAP, ୟାନମ, SCAP ଏବଂ ରାୟଲସୀମାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ SCAP ଏବଂ ରାୟଲସୀମାରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
