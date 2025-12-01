ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବ: କମିବ ଶୀତ ବଢ଼ିବ କୁହୁଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
Published : December 1, 2025 at 7:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ । ଥରୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା । ଏଭଳି ଶୀତ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ । ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଶୀତ କମିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସେପଟେ ଶୀତ କମିଲେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏବେ ବର୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହିଁ ରହିବ।
Minimum Temperature Forecast #temperature #WINTER #Odisha pic.twitter.com/8vYS88sKWY— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 30, 2025
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରିକି ଆଜି (ସୋମବାର) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ରବିବାର ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ଓ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାକି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ନଥିଲା ।
Rainfall Forecast for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 30, 2025
Day-1 : Light Rain likely to occur over the marked districts.
Day-2 : Light Rain very likely to occur over the marked districts.
Day-3 to Day-7 : Dry. #Rain #Odisha #Forecast pic.twitter.com/SdI2RTwlkb
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ଦିନ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥିଲା। ଏପରିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶ ୟଲୋ ଆଲର୍ଟ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆକଳନ କରିଛି।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର, କାକିନାଡା, ବିଶାଖାପାଟନମ୍, ଆନାକାପାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 7 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 30, 2025
Day-1 : Isolated Dense Fog Warning.
Day-2 to Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather pic.twitter.com/0Ley776xNF
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' କେଉଁଠି ଅଛି ?
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସଦ୍ୟତମ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଏକ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରୁ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, ପୁଡୁଚେରୀରୁ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, କୁଡ୍ଡାଲୋରରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବ, କରାଇକାଲରୁ 180 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ-ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳରୁ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନର କେନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର। "ଏହା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ-ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଆଜି, 01 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆଜି 01 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ," ବୋଲି IMD କହିଛି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣିପାଗ ବ୍ଲଗରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବାରୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ, ତିରୁଭଲ୍ଲୁର, ଚେନ୍ନାଇ, ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ଏବଂ ରାଣୀପେଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବର୍ଷାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
