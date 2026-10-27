Cyclone Arnab: ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 15 ହଜାର ଲୋକ, 281 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମା’ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । 281 ବାତ୍ୟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 27, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 11:14 AM IST
ଗଜପତି: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ । IMDର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 22 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୮ତାରିଖ) ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ । ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛି ।
15 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ:
ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମେତ ୨୮୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମା’ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
29 ଯାଏଁ ଗଜପତିରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ:
ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତା ୨୯ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଦାଶ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 141ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଏ କି ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।’
Sub: Very Severe Cyclonic Storm “Arnab” [Pronunciation : Ornab] over Westcentral Bay of Bengal [Cyclone Warning for Andhra Pradesh and adjoining South Odisha coasts—Red Message] The very severe cyclonic storm “Arnab” [Pronunciation :Ornab] over Westcentral Bay of Bengal moved nearly westwards with a speed of 22 kmph during past 6 hours, and lay centered at 0530 hrs IST of today, the 27th October, 2026 over the same region near latitude 15.9°N and longitude 84.8°E, 260 km southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 300 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 380 km south of Gopalpur (Odisha), 390 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 460 km east of Bapatla (Andhra Pradesh) and 980 km west-northwest of Sri Vijaya Puram (Andaman Islands). it is very likely to move west-northwestwards till evening of 27th October and thereafter, it is very likely to move northwestwards and cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam, close to Yanam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained windspeed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026. The system is under continuous surveillance of the Doppler Weather Radar at Vishakhapatnam.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2026
ଦେଖାଗଲାଣି ବାତ୍ୟାର ଆଖି:
ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 22 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ।
- ବିଶାଖାପାଟଣାଠୁ 260 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି
- ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 380 କିମି ଦୂରରେ
- କାକିନାଡାଠୁ 300 କିମି ଦୂରରେ
- ମଚ୍ଛଲିପାଟନମ ଠାରୁ 390 କିମି ଦୂରରେ
- ବାପଟାଲାଠୁ 460 କିମି ଦୂରରେ
- ଶ୍ରୀବିଜୟପୁରମ ଠାରୁ 980 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି