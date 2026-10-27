ETV Bharat / state

Cyclone Arnab: ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 15 ହଜାର ଲୋକ, 281 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମା’ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । 281 ବାତ୍ୟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

Cyclone Arnab
ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2026 at 10:42 AM IST

|

Updated : October 27, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ । IMDର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 22 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 15 ହଜାର ଲୋକ (ETV Bharat Odisha)

ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ:

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୮ତାରିଖ) ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ । ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛି ।

Cyclone Arnab
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଗ୍ନିଶମ (ETV Bharat Odisha)

15 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ:

ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମେତ ୨୮୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମା’ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Cyclone Arnab
ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

29 ଯାଏଁ ଗଜପତିରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ:

ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତା ୨୯ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଦାଶ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

Cyclone Arnab
ସକାଳୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 141ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଏ କି ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।’

ଦେଖାଗଲାଣି ବାତ୍ୟାର ଆଖି:

ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 22 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ।

  • ବିଶାଖାପାଟଣାଠୁ 260 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି
  • ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 380 କିମି ଦୂରରେ
  • କାକିନାଡାଠୁ 300 କିମି ଦୂରରେ
  • ମଚ୍ଛଲିପାଟନମ ଠାରୁ 390 କିମି ଦୂରରେ
  • ବାପଟାଲାଠୁ 460 କିମି ଦୂରରେ
  • ଶ୍ରୀବିଜୟପୁରମ ଠାରୁ 980 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାରଣ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ

ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର

ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ

ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ; ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

Last Updated : October 27, 2026 at 11:14 AM IST

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
CYCLONE ARNAB IMPACT
CYCLONE HEAVY RAIN GAJAPATI
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ବାତ୍ୟା ଗଜପତି ବର୍ଷା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.