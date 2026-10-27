ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା; ଭୂସ୍ଖଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ
୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସହ ୨୮୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଗୃହରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 27, 2026 at 6:22 PM IST
ଗଜପତି: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି।
- ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆଜି ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ରାତିରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଭୋରରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋହନା, ଆର୍.ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ ଏବଂ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୬ଟି ସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସହ ୨୮୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
- ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଶଙ୍କା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନେଲେ ଆଶ୍ରୟ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମାଟି କାନ୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୟରେ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ରଖିବା ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆମ ଘର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖିଛି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ବୋଲି ସୁଷମା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅର୍ଥା ଏଡଲା କହିଛନ୍ତି; ଳଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଭୟରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛି। ଏଠାରେ ଆମର ରହିବା ଓ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଆଉ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଡଲା କହିଛନ୍ତି; ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
- ୨୮୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୁତୟନ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ୬ଟି ସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସହ ୨୮୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଆର୍.ଉଦୟଗିରି, ମୋହନା, ରାୟଗଡ଼, ଗୁମ୍ମା ଏବଂ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି।
ଏଥିସହ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ମା' ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ୩୦ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି।
- ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଦାଶ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି