Ground Report: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପାତ୍ରପୁରରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୬୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ୧୭୭ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 29, 2026 at 12:22 PM IST
Ganjam Shelter Home ଗଞ୍ଜାମ(ପାତ୍ରପୁର): ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ନଦୀ ଫୁଲୁଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ (546 ମିମି) ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଗମ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ? କଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ? ପାତ୍ରପୁରର ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ETV Bharat...
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଇଟିଭି ଭାରତ...
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଓ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 110 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଦ୍ବିପ୍ରହର ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସହ ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।’
ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ?
- ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ୬୧୭୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
- ମୋଟ 177ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି
- ଲୋକଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ
ODRAF team are evacuating commuters from the Rushikulya River Bridge near Asika as a precautionary measure.@CMO_Odisha @SecyChief @rdmodisha @ndmaindia @IPR_Odisha https://t.co/oD3WknTt7n— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) October 28, 2026
ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 3 ଦିନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ନଦୀ । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକର ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରତନେୟା ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା (546 ମିମି) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । କେବଳ ସ୍ଥିତି ପରଖି ନଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖାଇଥିଲେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର