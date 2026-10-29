ETV Bharat / state

Ground Report: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପାତ୍ରପୁରରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୬୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ୧୭୭ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Ganjam Shelter Home
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganjam Shelter Home ଗଞ୍ଜାମ(ପାତ୍ରପୁର): ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ନଦୀ ଫୁଲୁଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍‌ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ (546 ମିମି) ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଗମ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ? କଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ? ପାତ୍ରପୁରର ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ETV Bharat...

ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନତାଙ୍କ ଭରସା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଟିଭି ଭାରତ (ETV Bharat Odisha)

ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଇଟିଭି ଭାରତ...

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଓ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 110 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଦ୍ବିପ୍ରହର ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସହ ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Ganjam Shelter Home
ପାତ୍ରପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (ETV Bharat Odisha)

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।’

ETV Bharat At shelter Home
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଉଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ?

  • ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ୬୧୭୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
  • ମୋଟ 177ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି
  • ଲୋକଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ

ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ:

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 3 ଦିନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ନଦୀ । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକର ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରତନେୟା ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା (546 ମିମି) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । କେବଳ ସ୍ଥିତି ପରଖି ନଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖାଇଥିଲେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ‌ ।

ETV Bharat At shelter Home
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର, ନାମକରଣ କରାଗଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'

'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋହନ; 'ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଆମେ ସଫଳ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା: ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
GANJAM REMOTE AREA PATRAPUR
PATRAPUR CYCLONE SHELTER HOME
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ
ଗଞ୍ଜାମ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.