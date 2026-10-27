Cyclone Arnab: ପାରାଦୀପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ବନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସଜୀବୀ
ବାତ୍ୟାଜନିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : October 27, 2026 at 12:53 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ପିପିଏ)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଥିବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେ-୧ (ଇକ୍ୟୁ-୧) ବର୍ଥରେ ୩୦୫ ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟାଜନିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ରତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିପାଗ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।'
ପୋର୍ଟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହା ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ' ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା “ଅର୍ଣ୍ଣବ” । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଏହା ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସହିତ ଜୋର୍ଦାର୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭିଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନମ୍ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (Very Severe Cyclonic Storm) ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିବ । ବାପାଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷକରି ୟାନମ୍ ନିକଟ ଦେଇ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Cyclone Arnab: ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 15 ହଜାର ଲୋକ, 281 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ