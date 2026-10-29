ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : October 29, 2026 at 2:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଜଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି । କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହଯୋଗରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେବ ।
ସେହିପରି ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ରେଳ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ଉଭୟ ପଟେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ:
ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବଢ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ଲଗାତାର ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ରହିଛି । ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆମେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଆକଳନଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ 546 ମିଲିମିଟର, କନ୍ଧମାଳର ଜି - ଉଦୟଗିରିରେ 462 ମିଲିମିଟର, ଗଜପତି ମୋହନାରେ 307 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।"
ଟ୍ରାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:
ସେପଟେ ଜାରପୁଡି ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ରେଳ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପାଣି ଉବୁଟୁବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପଟେ ଟ୍ରେନ ଅଟକିଛି । ରେଳ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଭାଇଜାଗ ଡିଆରଏମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ରୋଡ୍ ସୁବିଧା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଦୂର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟାବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଜଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ MHA ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ । କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଜରିଆରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନହୁଏ ତେବେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହଯୋଗରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେବ । ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅତିରିକ୍ତ 15ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ପଠାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ବଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ RDC ଦାକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷା କମିଲେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗଜପତିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ବଡ଼ଦେଉଳା ଓ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍, ରାସ୍ତାରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
'ଅପରେସନ୍ ମୁକାବିଲା': ୫୨୪ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର