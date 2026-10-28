ମାଲକାନଗିରିରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା: ୨୧୩୫ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ୨୬୦ ଗର୍ଭବତୀ
କାଲିମେଳା, ମାଥିଲି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାନନ ନାୟକ
Published : October 28, 2026 at 8:10 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:29 AM IST
ମାଲକାନଗିରି: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆଜି ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ବାପଟଲା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ୧୨୫ ରୁ ୧୩୫ କିମି ରହିଥିବାବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ୬ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
ମାଲକାନଗିରିରେ 2135 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୪୫ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ ଘର ଖୋଲାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୩ଟି ODRAF ଟିମ୍ ଏବଂ ୧ଟି NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୧୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ୩ଟି, କାଲିମେଳା, କୋରକୁଣ୍ଡା, ଖାଇରପୁଟ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା, ମାଥିଲି, ମୋଟୁରେ ୧ ଲେଖାଏଁ, ପୋଡିଆରେ ୨ଟି ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ୨ଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୬୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ସମୟ ନଭେମ୍ବର ୫ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାଲିମେଳା, ମାଥିଲି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସିଡିଏମଓ ଓ ପିଏଚଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏଚସି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ANC ମା' ମାନଙ୍କ ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେଣି ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି