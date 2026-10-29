ଫିକା ପଡିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଧୋଇନେଲା ବେପାର, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଶା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ମଉଳି ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 29, 2026 at 12:05 PM IST
CYCLONE ARNAB EFFECT GAJALAXMI PUJA, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଧନ, ଜନ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ବରଦାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା । ଏହି ପର୍ବକୁ ବର୍ଷ ତମାମ୍ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି । ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ସହର ଏହି ୯ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ଓ ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ପୁରି ଉଠେ । ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଣପର୍ବ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି । ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଯାଇଛି ପୂଜା ମାହୋଲ । ଏକଦା ଜାକଜମକରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ୍ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଶା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ମଉଳି ଯାଇଛି ।
ଜମୁଥିଲା ଭିଡ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନର 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲା । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ହେଲେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ମଉଜ ଧୋଇଦେଇଛି । ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇପଡିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହତାଶ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଙ୍ଗା ଭଗୀରଥ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ୮୫ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି । ଏହା ଏକ ବହୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଭଗିରଥ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗକୁ ତ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜନସମାବେଶ ଆଦୌ ନାହିଁ । ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗ ଭଲ ହେଲେ ନିହାତି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ । ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।"
ମୂଳ ଜମା ପାଣିରେ ପଡିଲା:
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଖେଳଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ସେକ ରଫିକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷସାରା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ । ଚଳିତବର୍ଷ ବେପାର ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟୁନ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଥିଲୁ । ହେଲେ ବର୍ଷା ସବୁ ସାରିଦେଲା । ବର୍ଷା ପାଇଁ କେହି ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଅଛି । କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ମୂଳ ଜମା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ସେନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ।"
ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା:
ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଯୁଗଳ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଚଳିତବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ହେଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଭିତରେ ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିୟମିତ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସେହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାକଜମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଆମର ଛ' ଦିନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବାତିଲ କରୁଛୁ । କାଲି ସକାଳକୁ ପାଗ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।
"ବର୍ଷା କାରଣରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଆମ ଗଣପର୍ବକୁ ଆସିଥିଲେ । ବାତ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ, "ବୋଲି ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଯୁଗଳ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଦ ପଡୁନି:
ଚଳିତବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗଭର ଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ହେମନ୍ତ କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡପ ପରିସର ଫାଙ୍କା ରହିଛି । ପାଗ ଶୀଘ୍ର ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଉତ୍ସାହର ସହ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।"
ଏହା ପଢନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ: ସମୟ ସହ ବଦଳିଛି ପରମ୍ପରା
ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା’ ଧନଦାତ୍ରୀ; ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଲଷ୍ମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା