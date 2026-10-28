ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଆଡ଼କୁ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଏସଆରସି
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ସହ 75 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 28, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 3:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେପଟେ ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ଼ର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି । ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ‘‘ନୂଆପଡା ଦେଇ ବାତ୍ୟା ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ନଦୀ ସ୍ତର ଓ ହୀରାକୁଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରହିବ । ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଲା ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଓ ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବ’’ ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତି 2 ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 8ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ସହ 75 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି ହୋଇପାରେ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସଆରସି ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ 182 ମିମି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 140 ମିମି, ଗୁମା 135 ମିମି, ରାୟଗଡା 106 ମିମି, କାଶୀନଗର 105 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 161 ମିମି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଛତ୍ରପୁର 154 ମିମି, ଦିଗପହଣ୍ଡି 139 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 23 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଁଚିଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NDRF, ODRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
8 ଜିଲ୍ଲାରେ 28 ହଜାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର
8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 28 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । 48 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷାର ଅନୁପାତ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ । 22 ଶହ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । 324 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ ।
ଏସଆରସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା, ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲିବା ଖବର ଆସୁଛି । ଟିମ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା: ୨୧୩୫ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ୨୬୦ ଗର୍ଭବତୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର