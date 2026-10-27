ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି, ଗାଜଲ ବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଲ୍, ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଆଶଙ୍କାରେ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତା । ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଘାଟି ରାସ୍ତା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : October 27, 2026 at 6:55 PM IST
କନ୍ଧମାଳ: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି-ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ୫୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏହି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା-
ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଛି ସତର୍କତା । ବିଶେଷକରି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଓ ପଥର ଖସିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ଜାରି ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫୋକସରେ ଧନ-ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା-
କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି-ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ।
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ-
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିଡିଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥ, ତହସିଲଦାର ଧୀରଜ ପାତ୍ର ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ-
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ତେଣୁ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନେବା ସହ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାଡିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ