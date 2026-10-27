Cyclone Update: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ! ୨୩ କିମି ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’
ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ।
Published : October 27, 2026 at 7:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା “ଅର୍ଣ୍ଣବ” । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଏହା ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସହିତ ଜୋର୍ଦାର୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
National Bulletin No. 14 based on 2330 hrs IST of 26th October, 2026: Very Severe Cyclonic Storm “Arnab” [Pronunciation : Ornab] over Westcentral Bay of Bengal [Cyclone Warning for Andhra Pradesh and adjoining South Odisha coasts—Red Message] The severe cyclonic storm “Arnab” [Pronunciation :Ornab] over Westcentral Bay of Bengal moved west-northwestwards with a speed of 23 kmph during past 6 hours, intensified into a very severe cyclonic storm and lay centered at 2330 hrs IST of yesterday, the 26th October, 2026 over the same region near latitude 15.9°N and longitude 86.0°E, 400 km south-southeast of Gopalpur (Odisha), 350 km southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 420 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 520 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 590 km east of Bapatla (Andhra Pradesh) and 870 km west-northwest of Sri Vijaya Puram (Andaman Islands). It is very likely to continue to move west-northwestwards till evening of 27th October and thereafter, it is very likely to move northwestwards and cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam, close to Yanam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2026
ବାତ୍ୟାର ଅବସ୍ଥିତି:
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା “ଅର୍ଣ୍ଣବ” ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫.୯° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୬.୦° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ରହିଛି ।
- ଗୋପାଳପୁର (ଓଡ଼ିଶା) ଠାରୁ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ,
- ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୩୫୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ,
- କାକିନାଡ଼ା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୪୨୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ,
- ମଛଲିପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୫୨୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ,
- ବାପାଟଲା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୫୯୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ
- ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପୁରମ୍ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ) ଠାରୁ ୮୭୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି
'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା'
ଏହା ଆଜି (୨୭ ଅକ୍ଟୋବର) ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନମ୍ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (Very Severe Cyclonic Storm) ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିବ । ବାପାଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷକରି ୟାନମ୍ ନିକଟ ଦେଇ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for Odisha. Day-1, Day-5 & Day-6: No Warning. Day-7: Heavy Rainfall. Day-3: Isolated Extremely Heavy Rainfall,Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-2 & Day-4: Isolated Very Heavy Rainfall,Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. #odisha #weather #warning https://t.co/VfdYpzv0NP— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 26, 2026
ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୧୫-୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଝଡ଼ବେଗରେ ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଦେବ । ଏନେଇ ପୁରୀ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ । ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
28 ତାରିଖ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' ସାଜି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମାଡିଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 60ରୁ 70 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ । ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ 80 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ । 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ:
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର ଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ଏହା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା- ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ସୀମା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୈଠକ:
ଆସନ୍ନ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଡ. ଟିଭି ସୋମନାଥନ ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା କମିଟି (NCMC)ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି , ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଆଇଏମଡି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କମିଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ (SDRF) ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ NDRF:
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ NDRF ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ସେନା, ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳ, ଜାହାଜ ଏବଂ ବିମାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ବୈଠକରେ NDMAର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ ସଚିବ, CISC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 'ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍'ର ମୁଖ୍ୟ, NDRF ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, IMDର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ IMD ତଥା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର