ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ, ଖୋରଧାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ମହିଳା ଆହତ
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦିଆଁନିପାଟଣାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଘର କାନ୍ଥ। ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 28, 2026 at 12:20 PM IST
ଖୋରଧା: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଘର କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅସରଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଆଁନିପାଟଣା ସାହିରେ ।
ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ମହିଳା ଆହତ:
ଦିଆଁନିପାଟଣା ଗାଁର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବରାଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ବରାଡ଼ (୪୫) ଆଜି ସକାଳେ ନିଜ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଢାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ, ହଠାତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ରହିଥିବା ମାଟି କାନ୍ଥଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । କାନ୍ଥ ସହିତ ଟାଇଲ ଓ ମାଟି ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବା ସହ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ସୁନାଖଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ସେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ଅନେକ ମାଟି ଘର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଘରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଆହତ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହ୍ନୁ ଚରଣ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ବତୁରିକି ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପତ୍ନୀ ଦାଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ତା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା । ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ । ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସର୍ଭେ କରି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ମିଳୁନି । ଘର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି’’ ।
ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା
ଏପଟେ ଖୋରଧାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତାରେ 42 ମିଲିମିଟର, ବାଲିପାଟଣାରେ 40, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 32, ଜଟଣୀରେ 30, ବାଣପୁରରେ 49, ବେଗୁନିଆରେ 35, ବୋଲଗଡ଼ରେ 42, ଚିଲିକାରେ 53, ଖୋରଧାରେ 36, ଟାଙ୍ଗୀରେ 58 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ୧୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'କୁ ନଜରରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ାରେ ୨୩୪ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୭୩ ମାଆଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରସବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା