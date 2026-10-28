ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 28, 2026 at 2:53 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବଡ଼ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡି଼ବା ସହ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି:
ଚିକିଟି ଠାରୁ ପିତାତଳି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗଛ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଯେପରି ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ କାଟି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ବତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାତାୟତ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।"
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20-25ଟି ଗଛ କଟା ସରିଲାଣି । ଏବେବି ରାସ୍ତା ସଫା ଚାଲିଛି ।"
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗଜପତିରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ମାଟିରେ ଲୋଟିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ, ଖୋରଧାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ମହିଳା ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର