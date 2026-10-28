ETV Bharat / state

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ

ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Due to the cyclone, tree has been uprooted and has fallen onto the road.
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବଡ଼ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡି଼ବା ସହ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି (ETV Bharat)


ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି:

ଚିକିଟି ଠାରୁ ପିତାତଳି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗଛ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଯେପରି ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ କାଟି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

The tree that has fallen on the road is being cleared
ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ସଫା କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)

ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ବତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାତାୟତ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।"

ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20-25ଟି ଗଛ କଟା ସରିଲାଣି । ଏବେବି ରାସ୍ତା ସଫା ଚାଲିଛି ।"

Vehicles are stuck because a tree has fallen on the road.
ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି (ETV Bharat)

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଜପତିରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ମାଟିରେ ଲୋଟିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ, ଖୋରଧାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ମହିଳା ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ARNAB EFFECT IN CHIKITI
GANJAM ARNAB EFFECT
ଚିକିଟି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.