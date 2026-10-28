ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ
ପ୍ରାୟ ଏକ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଜୁଆର ବେଳାଭୁମି ଟପି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 28, 2026 at 6:49 PM IST
ପୁରୀ: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ନ କରିବା, ସମୁଦ୍ର ଜଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରଲିଂ କରାଯାଉଛି।
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରଯାଇଛି।
ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଜୁଆର ବେଳାଭୁମି ଟପି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ସେପଟେ ପବନ ଅଧିକ ହେଲେ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଲାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରର ବିଭୀଷିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଘଟଣ: ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ତୋରଣ, ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲା