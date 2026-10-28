ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ

ପ୍ରାୟ ଏକ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଜୁଆର ବେଳାଭୁମି ଟପି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Cyclone Arnab Impact Puri continuous Police patrolling at beach
ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ନ କରିବା, ସମୁଦ୍ର ଜଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରଲିଂ କରାଯାଉଛି।

ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରଯାଇଛି।

ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ (ETV Bharat)
ସେପଟେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବାରୁ ପୁରୀରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିବା ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Cyclone Arnab Impact Puri continuous Police patrolling at beach
ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ (ETV Bharat)

ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଜୁଆର ବେଳାଭୁମି ଟପି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ସେପଟେ ପବନ ଅଧିକ ହେଲେ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Puri sea beach
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ (ETV Bharat)
Cyclone Arnab Impact Puri continuous Police patrolling at beach
ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ (ETV Bharat)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରବ ଗନ୍ତାୟତ କହିଚନ୍ତି, 'ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକାକୁ ଡଙ୍ଗା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେହି ଅବମାନନା କରି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଫେରି ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି।
Puri sea beach
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ (ETV Bharat)
Cyclone Arnab Impact Puri continuous Police patrolling at beach
ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)

TAGGED:

ବାତ୍ୟାରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ
CYCLONE IMPACT ODISHA RAIN
CYCLONE ARNAB PURI
PURI POLICE PATROLLING
ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.