ଗଜପତି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: 6000 ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଋଣ ଛାଡ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି
Gajapati Crop Damage: ଗଜପତିରେ 6 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିର ଧାନ ଓ 5 ଶହରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 1, 2026 at 1:42 PM IST
ଗଜପତି: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଉଜାଡି ଦେଲା ଫସଲ । ପାଣିରେ ଲୋଟିଛି ଧାନ ଫସଲ । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେହାଲ ହୋଇପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 6 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ଓ 5 ଶହରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋଣ ଛାଡ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ:
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା । ଗତ 27 ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛି । ଏବେ ବାତ୍ୟା ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ କରିଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହେବାକୁ ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ । ଅହେତୁକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବଂଶଧାରା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶିଥିଲା ।
ଜଳବନ୍ଦୀଠୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ:
ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ପୁଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁ, ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକର ଗୁରାଣ୍ଡି, ବାଘଶଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ପାଣି ଛାଡିଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହାଦ୍ବାରା ଚାଷବାସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଛନଛନିଆ ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସହ ମାଟି ପଡିବାରୁ ଏସବୁ ଏବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ପନିପରିବା, ମକା ଆଦି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହିଁ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ । ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଚାଷୀ ଗୌତମ କାର୍ଜି କହିଛନ୍ତି, ‘ଧାନ ପାଚିକି ରହିଥିଲା । ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ସେହିପରି ମକାଠୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ । ସାହୁକାରଠୁ ଧାରକରଜ କରି ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏବେ ସୁଝିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ।’
ଗୁରାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପବନ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 5000 ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଛାଡ କରାଯାଉ, ହେକ୍ଟର ପିଛା ଚାଷୀଙ୍କୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଏଥିସହ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ବିହନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।
3 ବ୍ଲକରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି:
ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ଥିତି ବେହାଲ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ମୋହନା, ଆର.ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ ଓ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 6 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଶହରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ଭେ ପରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡିବ । ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଖାପାଖି 6 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର କେବଳ ମୋହନାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଗଜପତିରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ମାଟିରେ ଲୋଟିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି