Ground Report: ପହାଡ ଧସୁଛି, ନଦୀ ଫୁଲୁଛି.. ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପରେ ବେହାଲ ଗଜପତି
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଗଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବଂଶଧାରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବହୁଛି । ୧୦ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 29, 2026 at 6:36 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଫେରି ଯାଇଛି । ହେଲେ ଦେଇ ଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳପ୍ରଳୟ ସ୍ଥିତି । ଯେମିତି ଆକାଶ ବର୍ଷୁଛି, ପହାଡ ଧସୁଛି ଆଉ ନଦୀ ଫୁଲୁଛି । ପ୍ରକୃତିର ଏ ପ୍ରକୋପରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମଣିଷ । ଗତ ତିନି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଗଜପତିର ସ୍ଥିତି । ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ଆଉ ବଂଶଧାରା ଯେମିତି ନଦୀ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଏବେ ନଦୀ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିଜେ ମାଟି ତଳେ ଫସିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ରାୟଗଡ଼ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବାଘଶାଳା ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ରିପୋର୍ଟ…
ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା । ବେହାଲ ହୋଇଛି ପୂରା ଗଜପତି ସ୍ଥିତି । ତିନି ଦିନର ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଗଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବଂଶଧାରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବହୁଛି । ୧୦ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି । ୩୫ଟି ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ: ବଡ଼ଦେଉଳା-ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଯାତାୟାତ ଠପ୍
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବଡ଼ଦେଉଳା ଓ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍କଳନ ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଓ ପଥର ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଫଳରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଗଙ୍ଗାବଡ଼ରୁ କଇଁପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଛଟପଟ ହେଇଥିଲା । ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କଇଁପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଓ ମାଟି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ପାହାଡ଼ ଧସି ଯିବାରୁ କଇଁପୁର-ଗଙ୍ଗାବାଡ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ସହଜ ହେଉ ନାହିଁ।
ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ଫୁଲୁଛି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ରାୟଗଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପୋଲ ଉପରେ ୩ଫୁଟର ପାଣି ବହିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ରାୟଗଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମୋହନା, ଆର.ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦେଇପୁରୁ ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯଦି ବର୍ଷା ଏପରିି ଲାଗି ରୁହେ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ବାଘସାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ପାରଳା ବିଧାୟକ ନିଜେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । NDRF ଟିମ୍ ସେଠାରେ ରହି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ।
ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବଂଶଧାରା
ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ବଂଶଧାରା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବଂଶଧାରା। କାଶୀନଗରଠାରେ ବଂଶଧାରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ୫୪.୬୦ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୫୫.୬୦ମିଟର ରହିଛି । ସେହିପରି ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ବାଘଶାଳା ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗାଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିରାଙ୍ଗର ତଳସାହିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି।
ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା, ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ
ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଏପଟେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ସ୍ଥିତିକୁ ସାଂଘାତିକ କରି ଦେଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା, ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଓ ଲିଙ୍ଗିପୂର ସମେତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ 35ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ବ୍ୟାରେଜର ସମସ୍ତ ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 60ହଜାର ୬୭୬ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଗତ ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩୫୭ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷା
- ମୋହନା-ସର୍ବାଧିକ ୩୦୭ ମିମି
- ରାୟଗଡ଼- ୨୨୪ମିମି
- ଆର. ଉଦୟଗିରି-୧୭୫ମିମି
- ନୂଆଗଡ- ୧୭୩ ମିମି
- ଗୁମ୍ମା-୧୫୦ମିମି
- ଗୋଷାଣୀ-୧୫୧ମିମି
- କାଶୀନଗର- ୮୦ମିମି
- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି- ୧୦୬ମିମି
ଗତକାଲିଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା,ଉଦୟଗିରି ,ବଡପଦା,ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ସହ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ଓ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ତଟବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଷାଳା, ବଡ କତୁରୁ, ଲିଙ୍ଗିପୁରୁ, ବାଟିଶିରିପୁରୁ ଭଳି 10 ଟି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ତାଣ୍ଡବ: ପାତ୍ରପୁର ବେହାଲ ଫୁଲୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Ground Report: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପାତ୍ରପୁରରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ