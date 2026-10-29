ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ତାଣ୍ଡବ: ପାତ୍ରପୁର ବେହାଲ ଫୁଲୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 29, 2026 at 2:21 PM IST
Cyclone Arnab Impact in Ganjam ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯିବା ପରେ ବେହାଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା । ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡିଛି ବଡ ବଡ ଗଛ ଓ ପଥର । କେଉଁଠି ପାହାଡରୁ ବଡ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡିର ଭ୍ରମ । ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡେ ପାଣି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କେବଳ ଉପାନ୍ତ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ଅନେକ ଗଳି ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ । ଅଧିକାଂଶ ଲେନ୍ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫର ଅଧିକାରୀ । ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି । ପାଣି ଘେରରୁ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ।
ଫୁଲୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା
ଛତ୍ରପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବେଗୁନିଆପଡା, ଆସିକା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାଆ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଗୋପାଳପୁର ଏଭଳି ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଗୁଡିକ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମାତ୍ରାଧିକ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଆଙ୍କୁଲି, ବୁରାତାଲ ଭଳି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ମଧ୍ୟରେ ତପ୍ତପାଣି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗୀ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ୍ର ଗୋକୁଳପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ 500 ଘନମିଟର ଜଳ ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜଳ ସୋରଡ଼ାସ୍ଥିତ ପଦ୍ମା ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ନଦୀ ନିକଟକୁ ନଯିବା ଏବଂ ଜଳପ୍ରବାହ ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।
ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ । ଚିକିଟି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଛ ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଯେପରି ଯାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଗଛ କାଟି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନଯିବା ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି’’ ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ଥିବା ୧,୨୬୨ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୪୨୬ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମା' ଗୃହ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୦ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ୨୩ଟି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ (RRT) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ସମୁଦ୍ର ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତହସିଲଦାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧,୬୩୬ଟି ଡଙ୍ଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୩୫୪ଟି ମୋଟର ଚାଳିତ ଏବଂ ୨୮୨ଟି ବିନା ମୋଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ରହିଛି। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ମୋଟ ୩୭ଟି ଟ୍ରଲର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ପାରାଦୀପରୁ ଏବଂ ୩୩ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି।
ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀଜଳ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର:
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଛି । ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୫୦୦ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୦ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଓ ନିଷ୍କାସନ, ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାକାରୀ ଦଳ ମୁତୟନ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ODRAF ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। OSAP ଅଷ୍ଟମ ବାଟାଲିୟନର ପୁରୁଣା ODRAF ଟିମ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । IRB ଚତୁର୍ଥ ବାଟାଲିୟନ, ଦେବଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ODRAF ଟିମ୍କୁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। SIRB ଅଷ୍ଟମ ବାଟାଲିୟନର ଗୋଟିଏ ODRAF ଟିମ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ରଖାଯାଇଛି । କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନର ୨ଟି NDRF ଟିମ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଆସିକାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୨୪ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ୟୁନିଟ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପାୱାର କଟର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୪ଟି SRC ମୋଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାକୁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ୍ରେ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ଓ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖୋଡ଼ାସିଙ୍ଗି ବ୍ରିଜ୍, ବାଞ୍ଚାଦେଇନଗର, ବୁର୍କୁଡ଼ି, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ନଗର, ରୋଲାଣ୍ଡ କଲେଜ, କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଏବଂ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବାଭିନୀପୁରରେ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସହାୟତା କଲେ ବିଡିଓ ଏବଂ ତଦସିଲଦାର:
ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲସରା ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଚାଲି ପାଲାବା ଓ ଚଞ୍ଚେରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାମ ଦୁଇଟି ଗୋଛାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ମୋଟରଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପନ୍ନ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଗଞ୍ଜାମରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା, ତ୍ୱରିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଟ ୬,୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ୧୭୭ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ୨,୪୧୫ ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ୨,୪୨୮ ଜଣ ଏବଂ ଶିଶୁ ୧,୩୨୭ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ୧୭୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର (DEOC), ଗଞ୍ଜାମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: ୦୬୮୧୧-୨୬୩୯୭୮ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମଦିଗ ମୁହାଁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର, ନାମକରଣ କରାଗଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର