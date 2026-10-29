'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବ; ଛତିଶଗଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି, ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ୬୨୭ ଫୁଟ୍, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ କହିଲେ ଡ୍ୟାମ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଆଜି ଖୋଲିବନି ଗେଟ୍ । ଉପରମୁଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି କହିଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 29, 2026 at 8:25 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଉପରମୁଣ୍ଡ (Upper Catchment) ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟାମ୍ର କୌଣସି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ମହାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ୨୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ତେବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୨୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆହୁରି ୩ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତା ୧ରୁ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ସ୍ତରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି
• ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର (R.L.): ୬୨୭.୩୭ ଫୁଟ୍
• ମୋଟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍: ୦୦ (ବାମ: ୦, ଡାହାଣ: ୦)
• ମୋଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ (Inflow): ୩୮,୨୬୩ କ୍ୟୁସେକ୍
• ମୋଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ (Outflow): ୨୫,୫୫୮ କ୍ୟୁସେକ୍
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଆକାଶ ମେଘଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ବେଳେ ବେଳେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି l ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଅର୍ଣ୍ଣାବ' ପ୍ରଭାବ; ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିଭୀଷିକା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଓ ବଂଶଧାରାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉବୁଟୁବୁ, ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର