ଗଜପତିରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ମାଟିରେ ଲୋଟିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
କାନକଟା ପୁରୁଣାପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ରାସ୍ତାରେ ୩ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ । ସେହିପରି ରାୟଗଡ ବ୍ଲକରେ 3 ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 28, 2026 at 12:30 PM IST
ଗଜପତି: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ୟାନମ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଛି । କଇପୁର-ବୁରଖତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ୩ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଗଜପତିରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ, ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ପବନ କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ:
ବର୍ତ୍ତମାନ କଇପୁର-ବୁରଖତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ୩ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଆର.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ କଇଠଢେପ ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କାନକଟା-ପୁରୁଣାପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରି ଯାତାୟତ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଗଛକୁ କଟାଯାଇ ଯାତାୟତ ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ କଟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଭୁଶୁଡିଲା ଗୁଣ୍ଡରୀଗୁଡା ପୋଲ:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଶୁଡିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଗୁଣ୍ଡରୀଗୁଡା ପୋଲ l ଫଳରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ l ନଦୀ ଆରପଟେ ଥିବା 4ଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି l
ଉପୁଡିଲା ଗଛ, ଧସିଲା ମାଟି:
ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ୍ ବଡପୁତ୍ତର ଗ୍ରାମରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ହାଟପଦା ନିକଟସ୍ଥ କଣ୍ଟା ସାଗର ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଗଛ ପଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ରାୟଗଡ଼କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ରେଗେଡିସିଂ ଠାରେ ମାଟି ଅତଡା ଧସି ପଡିଛି । ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି, କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
କୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶାଳ ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ତିନୋଟି ଘର:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଲାଇଲାଇ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର କୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବାସଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଗଛଟି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡିରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମାଲକାନଗିରିରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା: ୨୧୩୫ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ୨୬୦ ଗର୍ଭବତୀ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 225 ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ; ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି