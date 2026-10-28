ଆନ୍ଧ୍ର ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ୧୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ
ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ପବନ ଜାରି ରହିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଗ କମିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 28, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 12:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୟାନାମର ଦକ୍ଷିଣରେ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ବାତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ । ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ପବନ ଜାରି ରହିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଗ କମିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୧୭ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୧୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ରେ ୧୪୭, ଟୁନିରେ ୧୨୩ ଏବଂ କାକିନାଡାରେ ୧୧୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରରେ ୯୪ ଏବଂ ପୁରୀରେ ୭୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୁଆର ଠାରୁ ୧ରୁ ୧.୫ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାଟି ବହୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପବନର ବେଗ କମିବ । ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇ ଛତିଶଗଡ ଆଡକୁ ଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ବଢିବ । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପବନର ବେଗ 60 ରୁ 70 କିମି ହେବା ସହ ଝଟକା ପବନ 80 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ’’ ।
ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର 29) ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା: ୨୧୩୫ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ୨୬୦ ଗର୍ଭବତୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୁବନେଶ୍ବର