ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମଦିଗ ମୁହାଁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 28, 2026 at 5:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନରସାପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ୟାନାମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୨୫ରୁ ୧୩୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି:
ଏହା ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ବାତ୍ୟା'ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ଗଭୀର ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହେବ ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି #Odisha #lowpressure https://t.co/i0WmLf4Aiy— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 28, 2026
ଏହା ନରସାପୁର (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ପ୍ରାୟ ୨୦ କିମି ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ, ୟାନାମ (ପୁଡୁଚେରୀ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ)ର ୪୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ, କାକିନାଡ଼ା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ୬୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ, ମଛଲିପଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ୯୦ କିମି ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ, ଗନ୍ନାଭରମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ୧୨୦ କିମି ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଟୁନିର ୧୨୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।
ଆଜି ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନମ୍, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ । ମାଲକାନଗିରି ଅତିକ୍ରମ ବେଳେ ଏହା ଅଵପାତରେ ରହିବ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ।
Warning for Odisha. Day-1: Isolated Extremely Heavy Rainfall,Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-2: Isolated Very Heavy Rainfall,Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-5 & Day-6: Heavy Rainfall. Day-3, Day-4 & Day-7: No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/krTAwFTAHg— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 28, 2026
ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପବନର ବେଗ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଓ ଝଟକା ପବନ 80 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବହିବ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହାସହ କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡା, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଲସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନ 40ରୁ 50 ଓ ଝଟକା ପବନ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ରହିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ବହିଥିଲା । ସର୍ବାଧିକ ଝଟକା ପବନ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ 42.4 କିମି ଥିଲା । ଗୋପାଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି । ବନ୍ଦରଗୁଡିକରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର, ନାମକରଣ କରାଗଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର