ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବା 6ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଟିମକୁ ମୋହନା, ଆର.ଉଦୟଗିରି, ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 3ଟି ଟିମକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ମୂତୟନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 26, 2026 at 6:41 PM IST
GAJAPATI CYCLONE PREPARDNESS, ଗଜପତି : ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ । ଯଦିଓ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 27ରୁ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଗତ ଦିନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳରେ ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସଂପତ୍ତି ହରାଇଥିବା ଲୋକେ ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହାର ମୁକବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ନିତି ଦିନିଆ ଘଟଣା । ଏହାଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ବ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇରହିଛି । ଏଇ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପେକଟ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ ଶବର ଓ ପୁଅ ରାଜୀବଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ । ବହୁଦିନର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମୃତଦେହ ନମିଳିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୧୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
- ୧୭ଟି JCB ମେସେନ୍ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି
- ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମା ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି
- ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଳକରେ NDRF, ODRAF, FIRE ବିଭାଗ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲପାଳ
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 2018 ତିତଲି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 49 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାରଘର ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲା 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 42 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଥରି ଉଠୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ତାଜା ହୋଇଯାଉଛି । ଏବେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା ଖବର ଶୁଣି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ନ ବିପଦ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଦାଶ ଗଜପତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା, ଆର୍.ଉଦୟଗିରି, ରାୟଗଡ଼, ଗୁମ୍ମା ଏବଂ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବା 6ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଟିମକୁ ମୋହନା, ଆର.ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3ଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ମୂତୟନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଦାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ 140ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 181ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ଲୋକେ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ବାସ ନକରି ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଦାଶ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆବ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନହେବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି