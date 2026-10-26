Ground Report: ଉପକୂଳମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛମରା ବନ୍ଦ, ଜୀବନ-ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜାମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର 30 ଯାଏଁ ଗଞ୍ଜାମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା କରାଯାଇଛି।70 ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 26, 2026 at 4:06 PM IST
ଗୋପାଳପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ନଦୀ କୂଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା... କିଏ ଜାଲ ସଜାଡୁଛି..କିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି । ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ... ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବିକା,ଅନ୍ୟପଟେ ଜୀବନ... ବାତ୍ୟା ଆସିନଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ମାରିଥାନ୍ତେ, ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାନା ଯୋଗାଡ କରିଥାନ୍ତେ । ସମୁଦ୍ର ଭିତରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଆସୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଏହାରି ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଯେପରି ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟି ଗଲାଣି । ଏଥର ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମର ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ବ୍ଳକର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 30 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନଠୁ ସତର୍କତା ପାଇବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଫେରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ।
"ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇନୁ । ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଲେଣି । ନଦୀ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେଇଛୁ । 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅଛି । ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିିବୁ " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପି.ଦାନେୟା
ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ, ଚିନ୍ତାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକ ଯଥା-ଗଞ୍ଜାମ, ଛତ୍ରପୁର, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଚିକିଟି, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ମାଛ ଧରିଲେ ପରିବାର ଚଳେ । ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି । କେମିତି ଚଳିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଘାରିଛି ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗୋପାଳ କୁହନ୍ତି, ‘ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି । ଦିନ ହେଲା କେହି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇନୁ । 70 ପାଖାପାଖି ମୋଟର ବୋଟ୍ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଛି । କେମିତି ଚଳିବୁ, ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି ।’
ବାତ୍ୟା ଓ ଗୋପାଳପୁର:
ପରିବେଶବିତ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ବେଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ‘ଗୋପାଳପୁର’ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଅତୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । 1999 ମସିହା ପରଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ, ମନରେ ଏକ ଭୟ ଆସିଥାଏ । କାଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିପାରେ । ଏହା ସତ ବି ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଏକ ଧାରାବାହିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ପଛରେ ଭୌଗଳିକ, ଜଳବାୟୁ, ପରିବେଶକୁ ନେଇ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।’ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ବେଜ୍ ।
ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି(26 ଅକ୍ଟୋବର) ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି(27 ଅକ୍ଟୋବର) ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର 28 ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାପଟାଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୟାନମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 115ରୁ 125 ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରଲର ଗୁଡିକୁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ଫିସିଙ୍ଗ ହାରବୋରରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।’
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 110ଟି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ 9ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା ମାସ !
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୋଇଥିବାବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ...
- ମହାବାତ୍ୟା - ଅକ୍ଟୋବର 29, 1999
- ଫାଇଲିନ - ଅକ୍ଟୋବର 12, 2013
- ହୁଡହୁଡ - ଅକ୍ଟୋବର 12, 2014
- ତିତଲି -ଅକ୍ଟୋବର 11, 2018
- ଦାନା - ଅକ୍ଟୋବର 25, 2024
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ । ମୁକାବିଲା କରିବା, ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ପଢନ୍ତୁ:
1999 ମହାବାତ୍ୟା..ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଭିଶାପ; ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିଲେ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି
ପୁଣି ଡରାଇଲା ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା; ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାସ ନୁହେଁ, ଏକ କ୍ଷତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର