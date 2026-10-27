Cyclone Arnab: ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନି ବିମାନସେବା, ୧୪ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 27, 2026 at 3:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ବିମାନ ସେବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି
ଏ ନେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ନାହିଁ । ବାକି ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଂ ବିମାନ ସେବା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପବନର ବେଗ ଏଯାଏଁ ସେତେ ଅଧିକ ରହିନଥିବାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।’
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୧୪ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ଆଂଶିକ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ରାଉତ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ ହେବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ କୋଠା ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ଓ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ବୋଟ୍ ଘାଟରେ ୩ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେଏମସିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ହଟିଲା ତୋରଣ ହୋଡିଂ