ଗୋପାଳପୁରରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୨୨୫ ଟିମ୍
ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୪ ଗୋଟି ଟିମ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା "ଅର୍ଣ୍ଣବ" ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
Published : October 27, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 9:18 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପ୍ରାୟ ୨୨୫ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୪ ଗୋଟି ଟିମ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା "ଅର୍ଣ୍ଣବ" ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମର କେଉଁ ସର୍କଲରେ କେତେ ଟିମ୍ ?
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସର୍କଲରେ ମୋଟ ୨୬ ଗୋଟି ବିଭାଗର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କଲରେ ମୋଟ ସାତୋଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ୪୩ ଗୋଟି ମେକାନିକାଲ ପାୱାର ସ’ (Mechanical Power Saw), ୧୯ଟି ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ (ILT/Telescopic Tower Light), ୦୭ଟି ରବର ବୋଟ୍ (Rubber Boat with OBM), ୦୬ଟି କମ୍ବି ଟୁଲ୍ (Combi tool) ଏବଂ ୧୦ଟି ହାଇ-କ୍ୟାପାସିଟି ପମ୍ପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ସର୍କଲରେ ୧୬ଟି ଟିମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ୮୬ଟି ମେକାନିକାଲ ପାୱାର ସ , ୪୬ଟି ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍, ୧୮ଟି ରବର ବୋଟ୍, ୧୧ଟି କମ୍ବି ଟୁଲ୍ ଏବଂ ୦୨ଟି ହାଇ-କ୍ୟାପାସିଟି ପମ୍ପ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍.ଏଫ୍.ଏଫ୍ (SFF) ର ମୋଟ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ପାଖରେ ୨୦ ଗୋଟି ମେକାନିକାଲ ପାୱାର ସ , ୦୫ଟି ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍, ୦୬ଟି ରବର ବୋଟ୍ ଏବଂ ୦୩ଟି କମ୍ବି ଟୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ଗଜପତିରେ 17 ଜେସିବି ମେସିନ ନିୟୋଜିତ
ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସର୍କଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ ୦୮ ଗୋଟି ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୩୨ଟି ମେକାନିକାଲ ପାୱାର ସ , ୦୭ ଗୋଟି ରବର ବୋଟ୍ (OBM ସହିତ) ଏବଂ ୦୩ଟି କମ୍ବି ଟୁଲ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ୧୭ଟି ILT/ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ୦୯ଟି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସର୍କଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
୧୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏଥିପାଇଁ ୧୭ ଟି JCB ମେସିନ୍ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଁ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଳକରେ NDRF, ODRAF, FIRE ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୪ଟି ଟିମ୍ (ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୬ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ୦୮) ବାତ୍ୟା ପରେ ପଡିଥିବା ଗଛ କାଟିବା, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା, ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨୫ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ
ଫାୟାର ଅଫିସର ରମେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି ମିଶନ ରହିଛି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବି ଜୀବନ ହାନି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋଟ ୨୨୫ ଗୋଟି ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ୩ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ୮ ଟି ଟିମ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୪୫ ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି’’।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗମନାଗମନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାୱାର ଚେନ୍ ଅଛି । ସେହିପରି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୧୩୫ ଗୋଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଫାୟାର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏସଆରସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହି ସହଯୋଗ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ।
ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ୧୧୨ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରତଟ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ୍ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ ଅତିକମରେ ୬ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାରଣ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର