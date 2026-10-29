ETV Bharat / state

ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୨ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ଚିନ୍ତାରେ OPSC ଆଶାୟୀ

ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ OPSC ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା । ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

22 train services cancelled for Arnab
ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 2:17 PM IST

|

Updated : October 29, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଘଲତି ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ 22 ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।

୨୨ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ଚିନ୍ତାରେ OPSC ଆଶାୟୀ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ୩ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନର ଯାତ୍ରା ପଲାସାଠାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୮ଟି ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୬ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ବିଜୟନଗରମ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ କିଛି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ।

OPSC ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ

ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ OPSC ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏଯାଏଁ ବିପଦ ଟଳି ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଏବେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ? ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । କେଉଁଠି ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି । ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ।

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 29) ଠାରୁ OPSC ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାରିଖକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।

Social media
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (Social media)

ଆଶାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଓ ରହଣି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣାଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଶେଷରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ।

ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ସିପିଆରଓ ଦୀପକ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର କମିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି ’’।

Social media
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (Social media)

ସେପଟେ ଆଜି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ରହି ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

Social media
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (Social media)

.

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : October 29, 2026 at 3:16 PM IST

TAGGED:

OPSC MAIN EXAM DATE
CYCLONE ARNAB UPDATE
ODISHA CYCLONE TRAIN CANCEL
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
ଓଡିଶା ବାତ୍ୟା ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.