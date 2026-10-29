ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୨ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ଚିନ୍ତାରେ OPSC ଆଶାୟୀ
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ OPSC ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା । ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 29, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 3:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଘଲତି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ 22 ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ୩ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନର ଯାତ୍ରା ପଲାସାଠାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୮ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୬ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ବିଜୟନଗରମ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ।
OPSC ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ
ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ OPSC ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏଯାଏଁ ବିପଦ ଟଳି ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଏବେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ? ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । କେଉଁଠି ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି । ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 29) ଠାରୁ OPSC ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାରିଖକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଆଶାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଓ ରହଣି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣାଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଶେଷରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ।
ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ସିପିଆରଓ ଦୀପକ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର କମିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି ’’।
ସେପଟେ ଆଜି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ରହି ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
.
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର