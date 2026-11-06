ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ! ମାଟି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
Ganjam School Ground Report: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମର ୩୬୦ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଥିଲା ବନ୍ୟାଜଳ । ୧୦୩୨ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ୨୧୫ଟି ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 6, 2026 at 4:33 PM IST
ପୁରୁଷୋତ୍ତପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): କାଦୁଅ ମାଟି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍କୁଲ ... ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ, ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ବିଦ୍ଯାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସଫେଇ କାମରେ । କେଉଁଠି ଖାତା ବହି ବତୁରି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଓ ସିଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଆଉ କେଉଁ ସ୍କୁଲର ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦେଇଥିବା ଦୁଃଖର ପାହାଡରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକକୁ ପୁଣି ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ଲକରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ....
ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ...
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାରେ ଏହା ଭିତରେ ସପ୍ତାହ ବିତିଲାଣି ... ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଧ୍ବଂସଲୀଳାରୁ ଏବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ । କାଦୁଅ ପଙ୍କ, ଅସଜଡା, ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ କେବଳ ଘର ଦ୍ବାର ଭାସି ଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ୟା ଜଳ ଜିଲ୍ଲାର ୩୬୦ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଥିଲା ବେଳେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୩୨ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୧୫ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ୪୯୮ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ହାଣ୍ଡିଘର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଆଛୁଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଟି ଅବସ୍ଥା ନକହିବା ଭଲ ...ସ୍କୁଲ ବାହାର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି, ଭିତର ଅବସ୍ଥା ତାଠୁ ଖରାପ । ସବୁଠି ପଙ୍କ କାଦୁଅ । ଖାତା ବହି, ସ୍କୁଲର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପାଣିରେ ବତୁରି ଯାଇଛି । ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ମାଟି କାଦୁଅର ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ । ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ସଫେଇ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।
ଆଛୁଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବତୁରି ଯାଇଛି । ତାହାକୁ ସୁଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛୁ । କ୍ଲାସରୁମ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା । ପୁଣି ସବୁଗୁଡିକ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭଲ ବାତାବରଣ ନକଲେ ପିଲା କେମିତି ପଢିବେ ?’
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ବ୍ଲକରେ ୩୩୮୧ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ‘ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି, ସିଡି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟର ଛାତ ଖସିଯାଇଛି ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା’ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଫର୍ମାର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ତାହାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରିବେ । ସେହି ଫର୍ମାଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
୮୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ସଫେଇ:
ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ୮୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ସଫେଇ ଜାରି ରହିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡରେ ସଫେଇ କରିବା ପରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ଯ ହୋଇପାରୁଛି ।
ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ ଗୋଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ପାଠପଢ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଓ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଵାଭାବିକ କରିବା ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ପାଲଟିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୩୩୮୧ ଗୋଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବା ସହ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟକ୍ଲାସ ରୁମ୍:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସିକା, ଧରାକୋଟ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଶେରଗଡ଼ ,ସୋରଡ଼ା , ଛତ୍ରପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଭଞ୍ଜନଗର, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଭଳି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର 5-ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍, ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍, ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ, ବିଜ୍ଞାନାଗାର ସହ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏହି ସବୁ ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେବି ବହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜମି ରହିଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ବନ୍ୟାଜଳ ଓ କାଦୁଅ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଶ୍ରେଣୀଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲର ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାଙ୍କ ବହିଖାତା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଖରା ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ବହି ଶୁୁଖାଇବୁ କେମିତି ପାଠପଢା କେମିତି ହେବ ?
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ବଇଚ୍ଛାରେ ସ୍କୁଲ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର କାଦୁଅ । ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଶୌଚାଳୟଗୁଡିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ । ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି ।’
ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ବହୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବନ୍ୟାଜଳରେ ରହି ଏକପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ରହିଥିବା ଚାଉଳ ପାଣିରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଛୁଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏତେ ପାଣି ଆସିଲା ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶିଗଲା । ଆମେ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ଚାଉଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ।’
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ନୂଆ ଆଶା ସହ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ । ଏକାଠି ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର