ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ପଶିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ମାମୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ୫ କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧେଇ ନେଲା ଭାଣିଜୀ
Patrapur Cyclone Impact: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ପହଁଞ୍ଚି ନପାରି ୫ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ତାଡକାସାହି ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 30, 2026 at 10:55 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମମ୍ବୁଲାନ୍ସ (ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି) । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଭିତରେ ମାମୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଦୀର୍ଘ ୫ କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧେଇ ନେଲେ ଭାଣିଜୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଆଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳିଅର ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର କାର୍ଜୀ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଲଳିତା ପ୍ରଧାନ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି (୨୯ ତାରିଖ, ଗୁରୁବାର) ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାରିଲାନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ :
କଟକରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅଳିଅର ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁର ୫ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ତାଡକାସାହି ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ଦୀର୍ଘ ୫ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ମାମୁର ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧେଇ ଗାଁକୁ ନେଇଥିଲେ ଭାଣିଜୀ ଲଳିତା । ଅଳିଅର ଗ୍ରାମରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କର କାର୍ଜୀଙ୍କ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଲଳିତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅହରାତ୍ର ଲାଗି ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଏକପରୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ।"
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ଲଳିତା ପ୍ରଧାନ, ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
Ground Report: ପହାଡ ଧସୁଛି, ନଦୀ ଫୁଲୁଛି.. ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପରେ ବେହାଲ ଗଜପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ