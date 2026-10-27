Cyclone Arnab; ରାୟଗଡ଼ାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ୯୩ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମା’ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ତଦାରଖ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ୧୧ଟି ବ୍ଲକରୁ ୯୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମାଆ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : October 27, 2026 at 5:32 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୟାନମ ଉପକୂଳରେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧୧ଟି ବ୍ଲକରୁ ୯୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମାଆ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଳକର ୨୧ ଜଣ, କଲୋନରା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ୧୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଓ ରାମନାଗୁଡା ବ୍ଲକର ୧୧ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ୩ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୧୩୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ୩ ଶହ ପରିବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱ । ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ନେଇ ସତର୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯାହାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମୁଁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହିବି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା