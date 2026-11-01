ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି; 74 ହଜାର ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ଫୋକସରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ହୀରାକୁଦରୁ ଖୋଲିଲା 5 ଗେଟ୍
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ।
Published : November 1, 2026 at 7:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଏବଂ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏପଟେ ହୀରାକୁଦରୁ ଖୋଲିଲା 5 ଗେଟ୍ । ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ୬୨୯.୬୨ ଫୁଟ୍ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ଜାରି ରହିଥିବା ରିଲିଫ୍-ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସଆରସି କହିଛନ୍ତି, "ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା । ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 22 ବ୍ଲକ, 398 ଗାଁ, ଏକ ଲକ୍ଷ 95 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି l 74 ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । ଏକ ହଜାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । 4 ହଜାର ପଲିଥିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଟେଲିକମ ସେବା ଆସି ଗଲାଣି ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ BSNL ର ଗୋଟିଏ, 6 airtel ଓ 8 ଜିଓ ଟାୱାରର ମରାମତି ଚାଲିଛି l 6400 ଟେକ୍ନିସିଆନ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ 90 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୈନିକ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ । 78 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦିଆ ସରିଲାଣି । ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ମାଲକାନଗିରି ସହରର 4554 ନଳକୂପରୁ 2575 ମରାମତି ଓ ବିଶୋଧନ ହୋଇଛି । 239ଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି । 84 DG ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । 2 ଲକ୍ଷ 73 ହଜାର ପାଣି ବୋଟଲ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ।"
ଏସଆରସି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଦୁଇ ରାତି ଧରି ଚାଲିଛି । ଆଜି ସକାଳ 4 ଟାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l 8 SOG ଟିମ କାମରେ ଅଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି l ବାକି 11 ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ରେଳବାଇ ଟିମ୍, ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ।
ଏସଆରସିଙ୍କ ମତରେ, ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି । ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ତାହା 20 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋହୁଛି l ଦୁଇ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଓ ନର୍ଶାପୁର ମଝିରେ 3 ନଭେମ୍ବରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । 100-120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ଗତକାଲି ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବୈଠକ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାନ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 150 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି l ରିଲିଫ ସବୁଠି ପହଁଚିଛି । କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି l ହୋର୍ଡିଂ କି ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ।
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅବ୍ୟାହତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରୁ ଫେରି ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ।
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ରବିବାର, ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ୍ର ମାଣିକେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିର ବୈଠକରେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଗିରିଶ ଏସ.ଏନ୍., ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃନ୍ଦ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ (RWSS) ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଓ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ୨,୫୯୩ଟି ନଳକୂପ ମରାମତି ଓ ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ୩୯୩ଟି ପ୍ରଭାବିତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୨ଟିକୁ ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୨୭ଟି ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସର ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଜଳର ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୭୪୬ଟି ନଳକୂପ ଜଳ ନମୁନା ଓ ୧୮୫ଟି ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ୨୩୫ଟି ଜଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ୮୦ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ସିନଟେକ୍ସ ଟାଙ୍କି ଓ ୧୬ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮ଟି ମୋବାଇଲ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ୪ଟି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି । ଏହି ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୨,୭୬,୫୦୦ଟି ପାଣି ବୋତଲ ଓ ୧,୬୨,୫୦୦ଟି ପାଣି ପାଉଚ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଉ ୨,୬୦,୦୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ୧,୦୩୬ ବସ୍ତା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି, ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସେହିପରି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଏକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏଥିସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଲୋକବଳ ଓ ସାଧନ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ।
କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ହୀରାକୁଦରୁ ଖୋଲିଲା 5 ଗେଟ୍-
ସମ୍ବଲପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀ କ୍ୟାଚମେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହିରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ପୁଣି ଥରେ ୬୨୯.୬୨ ଫୁଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମୋଟ 5ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଛି l
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ର ବାମପଟର 3ଟି ଏବଂ ଡାହାଣପଟର 2ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ମହାନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳପ୍ରବାହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୧,୧୪,୮୭୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ମୋଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରିମାଣ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ସୁଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୮୪,୯୮୯ କ୍ୟୁସେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ତଥ୍ୟ:
ସ୍ପିଲ୍ୱେ (ଗେଟ୍): ୩,୬୦୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ (ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ): ୩୦,୬୫୮ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ମୋଟ କେନାଲ ସେଚନ: ୪,୧୪୧ କ୍ୟୁସେକ୍
କେନାଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ : କୃଷି ସେଚନ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ (BMC) ଦେଇ ୩,୭୨୨ କ୍ୟୁସେକ୍ (ଗୋଡ଼ଭଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀର ୩୨୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ସହିତ), ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ (SMC) ଦେଇ ୩୫୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ଦେଇ ୬୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୬୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 99% ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ସମ୍ବଲପୁର