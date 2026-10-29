'ଅର୍ଣ୍ଣାବ' ପ୍ରଭାବ; ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିଭୀଷିକା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଓ ବଂଶଧାରାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉବୁଟୁବୁ, ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଅବବାହିକା ମଧ୍ୟରୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ/ ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : October 29, 2026 at 8:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ରାୟଗଡା: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି, କେଉଁଠି ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଆଉ କେଉଁଠି ଜନଜୀବନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁରରେ ୫୪୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟପଟେ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନଜର । ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ । ଏ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ।
ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରେ ୫୪୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ-
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି । ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ମାଲକାନଗିରି, କାଲିମେଳା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଥିବା କହିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁରରେ ୫୪୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ୪୬୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୪୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହେବା ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀନାଳରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କହିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ।
ବର୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଭର କରିବ- ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି । ଆଗକୁ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ, ତା’ପରେ କମିବା ଆଶା ରହିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଅବବାହିକା ମଧ୍ୟରୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଛି । ବର୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା
- ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ଋଷିକୂଲ୍ୟା
- ବଂଶଧାରାର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ
- ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷା କମିଲେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ
- ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଆଶଙ୍କା
- ରାତି ୨ ସୁଦ୍ଧା ସତର୍କ ସଂଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ
ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ-
ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସହ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଅବବାହିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ବାଘଲତି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଚାରିଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
୩୦ ପରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ !
"ଏହା ଏକ ସମୟଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ; ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରେଳବାଇର ଅଦ୍ୟତନ ସୂଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନଜର । ହୀରାକୁଦରେ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ତିନି ଫୁଟ୍ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବାରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ତତ୍କାଳ ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେବନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ, ଉପରମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଓ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ," କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପରେ ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଫୁଲୁଛି ବଂଶଧାରା କାଶୀନଗରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ-
ରାୟଗଡ଼ା- ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜଳସ୍ତର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୮୩.୫୫ ମିଟର ରହିଥିଲା । ଏହା ଜଳସ୍ତର ଖସି ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ୮୨.୯୫ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୁଣି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ୮୩ ମିଟର ରହିଥିବାବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ୮୪ ମିଟର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନଦୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ୟାଜଳ ସ୍ତର ୮୮.୭୫ ମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଜଳସ୍ତର ୮୪.୨୫ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସ୍ତରଠାରୁ ୦.୨୫ ମିଟର ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅସାବଧାନତାର ସହ ଯାତାୟାତ କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ହରଭଙ୍ଗୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ୫୪୩.୧୩୪ କ୍ୟୁମିକ୍ସ ମିଟର ପାଣି ଛଡାଯାଇଛି। ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଗତକାଲି ୧୧.୩୦ ସମୟ ରୁ ଆଜି ସକାଳ ୮ ଟା ସୁଦ୍ଧା ୫୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ରାୟଗଡା