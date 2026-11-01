ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା; କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 145 ଅଧିକାରୀ, ବାତ୍ୟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ 5 ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 1, 2026 at 5:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୪୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତ୍ୱରିତ ଆକଳନ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ସେହିପରି ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟୋଜିତ ୧୪୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ବିଏଓ, ଏବଂ ଏଏଓ, ୫୫ ଜଣ କୃଷି ଓଭରସିୟର, ୩୦ ଜଣ ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର, ୩୫ ଜଣ ହର୍ଟିକଲଚର ଓଭରସିୟର ଏବଂ ୧୯ ଜଣ ହର୍ଟିକଲଚର ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍କର ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ରିଲିଭ୍ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଗଦେବେ ।
ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏହି ନିୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା ତଥା ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (BeMC)ରେ ୫ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି କହିଛନ୍ତି ସରକାର । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଓ ଜନସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା ତଥା ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (BeMC)ରେ ୫ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଓ ଜନସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 1, 2026
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨ ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଜନ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି । ଏସଆରସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୨୭ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୪ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାବେଳେ ୧୨ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ, ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଣ ଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର