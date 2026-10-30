ETV Bharat / state

'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମାଡ ପରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ବନ୍ୟା; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଘରକୁ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ବିପନ୍ନ

ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ୧୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Several People Await Return to Their Homes from Cyclone Shelters
ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GANJAM FLOOD CRISIS ଚିକିଟି (ଗଞ୍ଜାମ): କମିଛି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ହେଲେ କମିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ବାତ୍ୟା ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ପାଲଟିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ । ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ।

ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହିଁ ଭରଷା:

ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର, ଆସିକା, ଶେରଗଡ଼, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନିଜ ଭିଟାମାଟିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ସହ ଘରକୁ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Several People Await Return to Their Homes from Cyclone Shelters
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ବୟସ୍କ ନୁହନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଖାଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ।

Several People Await Return to Their Homes from Cyclone Shelters
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟଟୁଛନ୍ତି ୧୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ନିଜ ଘର, ଗାଁ ଓ ପରିଚିତ ପରିବେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଫେରିବେ ନିଜ ଘରକୁ ? ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ପରିବାର । ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ।

Cyclone Shelters
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ବୁରାତାଲ ସରପଞ୍ଚ...

ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶବର କହିଛନ୍ତି," ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲୁ । ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲୁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ।"

Several People Await Return to Their Homes from Cyclone Shelters
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟଟୁଛନ୍ତି ୧୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ । ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ।"

Several People Await Return to Their Homes from Cyclone Shelters
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟଟୁଛନ୍ତି ୧୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ; ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୨ରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ପଶିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ମାମୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ୫ କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧେଇ ନେଲା ଭାଣିଜୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

GANJAM FLOOD CRISIS
CHIKITI BLOCK FLOOD SITUATION
ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ଚିକିଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.