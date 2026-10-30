'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମାଡ ପରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ବନ୍ୟା; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଘରକୁ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ବିପନ୍ନ
ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ୧୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 30, 2026 at 9:23 PM IST
GANJAM FLOOD CRISIS ଚିକିଟି (ଗଞ୍ଜାମ): କମିଛି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ହେଲେ କମିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ବାତ୍ୟା ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ପାଲଟିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ । ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହିଁ ଭରଷା:
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର, ଆସିକା, ଶେରଗଡ଼, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନିଜ ଭିଟାମାଟିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ସହ ଘରକୁ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ବୟସ୍କ ନୁହନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଖାଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ନିଜ ଘର, ଗାଁ ଓ ପରିଚିତ ପରିବେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଫେରିବେ ନିଜ ଘରକୁ ? ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ପରିବାର । ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ବୁରାତାଲ ସରପଞ୍ଚ...
ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶବର କହିଛନ୍ତି," ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲୁ । ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲୁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ।"
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ । ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ; ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୨ରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ପଶିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ମାମୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ୫ କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧେଇ ନେଲା ଭାଣିଜୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର